"Самый безумный поступок": Джамала рассказала, на что решилась во время войны

Джамала рассказала, на какой риск пошла.

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Джамала сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

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Джамала побывала на концерте Нади Дорофеевой

Певица дала новое интервью

Украинская популярная певица Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время.

В интервью для программы "ТУР Звездами" на Люкс ФМ, певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.

Ведущая проекта спросила у Джамалы о самом безумном поступке, который она совершила в последнее время, и певица сразу же ответила.

"Родить ребенка во время войны. Мне кажется, это самый безумный поступок, который только может быть", - отметила звезда.

Джамала / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Джамалы:

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Отметим, как сообщал Главред, Алена Мозговая рассказала поклонникам о переменах в творческой жизни. Продюсер готовит новый концерт, который будет посвящен памяти ее покойного отца – Николая Мозгового.

А также невестка предательницы Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию, теперь она – Мелисса Глушко.

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Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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