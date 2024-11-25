"Самый безумный поступок": Джамала рассказала, на что решилась во время войны

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- Джамала побывала на концерте Нади Дорофеевой
- Певица дала новое интервью
Украинская популярная певица Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время.
В интервью для программы "ТУР Звездами" на Люкс ФМ, певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.
Ведущая проекта спросила у Джамалы о самом безумном поступке, который она совершила в последнее время, и певица сразу же ответила.
"Родить ребенка во время войны. Мне кажется, это самый безумный поступок, который только может быть", - отметила звезда.
Смотрите видео интервью Джамалы:
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Кто такая Джамала?
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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