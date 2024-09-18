Джамала рассказала о трудностях с третьим сыном

Джамала поделилась своими впечатлениями от рождения третьего ребенка.

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Джамала с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала поделилась своими сложностями многодетной матери.

Как известно, Джамала родила третьего сына, которого назвала Алим. Как признается Джамала, несмотря на то, что она уже опытная мама, в современных реалиях с постоянными тревогами, обстрелами и отключениями света материнство дается сложно.

Джамала говорит на своей странице в Instagram, что она кормит грудью в данное время и поэтому ей тяжело дается логистика.

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Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

"Мой третий сыночек. Казалось бы, опыта уже должно быть больше и легче с третьим ребенком, но нет. В наших реалиях появились новые задачи со звездочкой: война, постоянные тревоги, выключение света и т.д. Со старшими малышами я ездила, летала на гастроли: доехал до Борисполя, Жуляны и ужух – на месте. А сейчас?" - удивляется Джамала.

Джамала / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Джамала сообщила, что собирается рожать третьего ребенка в Украина. К тому же она говорила, что роды будут партнерскими ‒ вместе с мужем. "Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась тогда Джамала.

Ранее также певица Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка - она сделала это, получая Национальную премию имени Тараса Шевченко.

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