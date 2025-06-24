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Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьи

Алена Кюпели
24 июня 2025, 12:02
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Интересно, что из звездных детей работает только дочь Бейонсе и Джей Зи.
Звездные и самые богатые дети мира
Звездные и самые богатые дети мира / Коллаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скриншот

Некоторые из самых богатых детей мира накопили ошеломляющие состояния с помощью наследства, трастовых фондов и раннего знакомства со славой.

От британской королевской семьи до наследников поп-музыкальных империй, эти дети имеют ошеломляющие чистые активы, а некоторым из них еще нет и 5 лет.

Вы можете быть относительно обеспечены до такой степени, что можете позволить себе новейшую игровую систему или дорогие модные бренды, но дети из этого списка живут в совершенно другой реальности.

видео дня

5 место

Блу Айви - дочь Бейонсе и Джей Зи - 720 миллионов долларов

Хотя Ялу Айви, дочь Бейонсе и Шона Картера (Jay-Z), получила прочную экономическую базу, она также стала своего рода молодым предпринимателем сама по себе.

Она была автором и продюсером песни "Brown Skin Girl" (2019) и озвучила аудиокнигу "Hair Love". Она также озвучила Кьяру в фильме Муфаса и танцует в балете, в шоу собственной матери, получая за выступление 40 000 долларов.

4 место

Рза - сын Рианны и ее мужа A$AP Rocky - 943,5 миллионов долларов

Беременность Рианны шокировала поклонников, когда она впервые показала свой животик на мероприятии для своей популярной линии красоты Fenty в январе 2022 года. Затем животик № 2 появился на шоу Superbowl Halftime Show в 2023 году годом позже.

Общее богатство Рианны и ее мужа A$AP Rocky станет значительной отправной точкой для их дочери Rza и сына Riot Rose Mayers. Время покажет, унаследовали ли эти дети звездную силу и музыкальные способности своих родителей.

Сын Рианны - в числе самых богатых детей мира
Сын Рианны - в числе самых богатых детей мира / Фото Instagram/badgalriri

3 место

Валентина Палома Пино - 2 миллиарда долларов

Единственная дочь знаменитой актрисы Сельмы Хайек и ее мужа-миллиардера Франсуа Пино была практически обеспечена жизнью с самого рождения. Многие считают ее самым богатым ребенком в Голливуде.

Хотя у ее матери была впечатляющая карьера в кино, большая часть ее наследства досталась ей от отца, который накопил значительные деньги за много лет работы почетным председателем люксовой группы Kering.

Дочь Сальмы Хайек Палома
Дочь Сальмы Хайек Палома / Фото Instagram/salmahayek

2 место

Принц Джордж - 4,5 миллиарда долларов

Хотя на первый взгляд он может показаться обычным ребенком недалеко от своей сестры в своем влиятельном таланте продвигать британские бренды вверх. Brand Finance назвал накопительную карьеру Кейт и ее семьи в моде основным фактором британской экономики.

Помимо стиля, принц Джордж также является нынешним и будущим бенефициаром большого куска королевских богатств благодаря своему положению в списке наследников.

Например, его дедушка-король, как сообщается, подарил Джорджу игровой набор в викторианском стиле за 23 000 долларов, роскошное сооружение, стоящее немного меньше, чем то, что среднестатистический британский гражданин платит за аренду каждый год.

Принц Джордж остался недалеко от своей сестры
Принц Джордж остался недалеко от своей сестры / Фото Instagram/princeandprincessofwales

1 место

Принцесса Шарлотта - 5 миллиардов долларов

Шарлотта, родившаяся в 2015 году, является самой богатой королевской внучкой нынешнего британского монарха, короля Карла III, и сама по себе влиятельная фигура в королевской семье.

"Эффект принцессы Шарлотты" недавно сформировал британскую индустрию моды, и многие наряды, которые она надевала на мероприятия королевской семьи, быстро стали ходовыми товарами.

Чистый капитал принцессы Шарлотты основан на ее прогнозируемом экономическом влиянии, а не на ее фактическом денежном богатстве. Тем временем принцесса Кэтрин предприняла шаги, чтобы защитить своих троих детей от темной стороны знаменитости, пока они не будут готовы выйти на мировую сцену.

Принцесса Шарлотта - самый богатый ребенок в мире
Принцесса Шарлотта - самый богатый ребенок в мире / Фото Instagram/princeandprincessofwales

К слову, по информации другого источника на 6 и 7 месте расположились дети Кайли Дженнер и Ким Кардашьян.

Интересно, что многие эксперты единогласно хвалят воспитание Бейонсе и Джей Зи. Их дочь Блу Айви работает у своей матери и зарабатывает приличные деньги. Кроме того, говорят, что Бейонсе тщательно следит за нарядами дочери, стараясь обходить стороной открытые наряды.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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