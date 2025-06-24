Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьи

Некоторые из самых богатых детей мира накопили ошеломляющие состояния с помощью наследства, трастовых фондов и раннего знакомства со славой.
От британской королевской семьи до наследников поп-музыкальных империй, эти дети имеют ошеломляющие чистые активы, а некоторым из них еще нет и 5 лет.
Вы можете быть относительно обеспечены до такой степени, что можете позволить себе новейшую игровую систему или дорогие модные бренды, но дети из этого списка живут в совершенно другой реальности.
5 место
Блу Айви - дочь Бейонсе и Джей Зи - 720 миллионов долларов
Хотя Ялу Айви, дочь Бейонсе и Шона Картера (Jay-Z), получила прочную экономическую базу, она также стала своего рода молодым предпринимателем сама по себе.
Она была автором и продюсером песни "Brown Skin Girl" (2019) и озвучила аудиокнигу "Hair Love". Она также озвучила Кьяру в фильме Муфаса и танцует в балете, в шоу собственной матери, получая за выступление 40 000 долларов.
4 место
Рза - сын Рианны и ее мужа A$AP Rocky - 943,5 миллионов долларов
Беременность Рианны шокировала поклонников, когда она впервые показала свой животик на мероприятии для своей популярной линии красоты Fenty в январе 2022 года. Затем животик № 2 появился на шоу Superbowl Halftime Show в 2023 году годом позже.
Общее богатство Рианны и ее мужа A$AP Rocky станет значительной отправной точкой для их дочери Rza и сына Riot Rose Mayers. Время покажет, унаследовали ли эти дети звездную силу и музыкальные способности своих родителей.
3 место
Валентина Палома Пино - 2 миллиарда долларов
Единственная дочь знаменитой актрисы Сельмы Хайек и ее мужа-миллиардера Франсуа Пино была практически обеспечена жизнью с самого рождения. Многие считают ее самым богатым ребенком в Голливуде.
Хотя у ее матери была впечатляющая карьера в кино, большая часть ее наследства досталась ей от отца, который накопил значительные деньги за много лет работы почетным председателем люксовой группы Kering.
2 место
Принц Джордж - 4,5 миллиарда долларов
Хотя на первый взгляд он может показаться обычным ребенком недалеко от своей сестры в своем влиятельном таланте продвигать британские бренды вверх. Brand Finance назвал накопительную карьеру Кейт и ее семьи в моде основным фактором британской экономики.
Помимо стиля, принц Джордж также является нынешним и будущим бенефициаром большого куска королевских богатств благодаря своему положению в списке наследников.
Например, его дедушка-король, как сообщается, подарил Джорджу игровой набор в викторианском стиле за 23 000 долларов, роскошное сооружение, стоящее немного меньше, чем то, что среднестатистический британский гражданин платит за аренду каждый год.
1 место
Принцесса Шарлотта - 5 миллиардов долларов
Шарлотта, родившаяся в 2015 году, является самой богатой королевской внучкой нынешнего британского монарха, короля Карла III, и сама по себе влиятельная фигура в королевской семье.
"Эффект принцессы Шарлотты" недавно сформировал британскую индустрию моды, и многие наряды, которые она надевала на мероприятия королевской семьи, быстро стали ходовыми товарами.
Чистый капитал принцессы Шарлотты основан на ее прогнозируемом экономическом влиянии, а не на ее фактическом денежном богатстве. Тем временем принцесса Кэтрин предприняла шаги, чтобы защитить своих троих детей от темной стороны знаменитости, пока они не будут готовы выйти на мировую сцену.
К слову, по информации другого источника на 6 и 7 месте расположились дети Кайли Дженнер и Ким Кардашьян.
Интересно, что многие эксперты единогласно хвалят воспитание Бейонсе и Джей Зи. Их дочь Блу Айви работает у своей матери и зарабатывает приличные деньги. Кроме того, говорят, что Бейонсе тщательно следит за нарядами дочери, стараясь обходить стороной открытые наряды.
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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.
Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.
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