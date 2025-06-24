Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьи

Интересно, что из звездных детей работает только дочь Бейонсе и Джей Зи.

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Звездные и самые богатые дети мира / Коллаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скриншот

Некоторые из самых богатых детей мира накопили ошеломляющие состояния с помощью наследства, трастовых фондов и раннего знакомства со славой.

От британской королевской семьи до наследников поп-музыкальных империй, эти дети имеют ошеломляющие чистые активы, а некоторым из них еще нет и 5 лет.

Вы можете быть относительно обеспечены до такой степени, что можете позволить себе новейшую игровую систему или дорогие модные бренды, но дети из этого списка живут в совершенно другой реальности.

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Блу Айви - дочь Бейонсе и Джей Зи - 720 миллионов долларов

Хотя Ялу Айви, дочь Бейонсе и Шона Картера (Jay-Z), получила прочную экономическую базу, она также стала своего рода молодым предпринимателем сама по себе.

Она была автором и продюсером песни "Brown Skin Girl" (2019) и озвучила аудиокнигу "Hair Love". Она также озвучила Кьяру в фильме Муфаса и танцует в балете, в шоу собственной матери, получая за выступление 40 000 долларов.

Рза - сын Рианны и ее мужа A$AP Rocky - 943,5 миллионов долларов

Беременность Рианны шокировала поклонников, когда она впервые показала свой животик на мероприятии для своей популярной линии красоты Fenty в январе 2022 года. Затем животик № 2 появился на шоу Superbowl Halftime Show в 2023 году годом позже.

Общее богатство Рианны и ее мужа A$AP Rocky станет значительной отправной точкой для их дочери Rza и сына Riot Rose Mayers. Время покажет, унаследовали ли эти дети звездную силу и музыкальные способности своих родителей.

Сын Рианны - в числе самых богатых детей мира / Фото Instagram/badgalriri

Валентина Палома Пино - 2 миллиарда долларов

Единственная дочь знаменитой актрисы Сельмы Хайек и ее мужа-миллиардера Франсуа Пино была практически обеспечена жизнью с самого рождения. Многие считают ее самым богатым ребенком в Голливуде.

Хотя у ее матери была впечатляющая карьера в кино, большая часть ее наследства досталась ей от отца, который накопил значительные деньги за много лет работы почетным председателем люксовой группы Kering.

Дочь Сальмы Хайек Палома / Фото Instagram/salmahayek

Принц Джордж - 4,5 миллиарда долларов

Хотя на первый взгляд он может показаться обычным ребенком недалеко от своей сестры в своем влиятельном таланте продвигать британские бренды вверх. Brand Finance назвал накопительную карьеру Кейт и ее семьи в моде основным фактором британской экономики.

Помимо стиля, принц Джордж также является нынешним и будущим бенефициаром большого куска королевских богатств благодаря своему положению в списке наследников.

Например, его дедушка-король, как сообщается, подарил Джорджу игровой набор в викторианском стиле за 23 000 долларов, роскошное сооружение, стоящее немного меньше, чем то, что среднестатистический британский гражданин платит за аренду каждый год.

Принц Джордж остался недалеко от своей сестры / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Принцесса Шарлотта - 5 миллиардов долларов

Шарлотта, родившаяся в 2015 году, является самой богатой королевской внучкой нынешнего британского монарха, короля Карла III, и сама по себе влиятельная фигура в королевской семье.

"Эффект принцессы Шарлотты" недавно сформировал британскую индустрию моды, и многие наряды, которые она надевала на мероприятия королевской семьи, быстро стали ходовыми товарами.

Чистый капитал принцессы Шарлотты основан на ее прогнозируемом экономическом влиянии, а не на ее фактическом денежном богатстве. Тем временем принцесса Кэтрин предприняла шаги, чтобы защитить своих троих детей от темной стороны знаменитости, пока они не будут готовы выйти на мировую сцену.

Принцесса Шарлотта - самый богатый ребенок в мире / Фото Instagram/princeandprincessofwales

К слову, по информации другого источника на 6 и 7 месте расположились дети Кайли Дженнер и Ким Кардашьян.

Интересно, что многие эксперты единогласно хвалят воспитание Бейонсе и Джей Зи. Их дочь Блу Айви работает у своей матери и зарабатывает приличные деньги. Кроме того, говорят, что Бейонсе тщательно следит за нарядами дочери, стараясь обходить стороной открытые наряды.

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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