"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

Певец выпрашивал пощады в страхе лишиться своей растительности на лице, без которого его никто не узнает.

Михаил Шуфутинский сменил косматую бороду на эспаньолку / instagram.com/mikhail.shufutinsky

Российский певец Михаил Шуфутинский относительной войны в Украине занял позицию "голубя мира" и намекнул, что прятать голову в песок куда комфортней.

Тем не менее возможности подзаработать в канун новогодних праздников он не упустил - выступил на одном из праздничных концертов в компании Егора Крида - пропагандистского певца, который поддерживает геноцид украинцев.

Кроме собственного мнения у Шуфутинского отобрали и один из его самых популярных хитов - теперь "3 сентября" он поет в компании пропутинского артиста. Во время концерта зрители заметили - изменился и внешний вид Шуфутинского.

Растительности на его лице стало заметно меньше - он сменил косматую бороду на аккуратную эспаньолку. РосСМИ артист рассказал, что свою бороду, которую он носит большую часть своей жизни, он проспорил танцовщицам из собственного балета.

"У меня все время борода была на все лицо. Но мои балетные девушки заставили ее сбрить. Мы с ними недавно поспорили. Я у них спрашиваю: "На что спросить будем?". "На то, что вы бороду сбреете!" - ответили они. Я легко согласился, потому что был уверен, что выиграю спор. Но самоуверенность меня подвела! Я проиграл и запаниковал. "Мне нельзя бороду сбривать, вы же работу потеряете и без денег останетесь. Люди же меня просто не узнают и не будут приглашать на концерты!" - сказал я им. В общем, сошлись на таком варианте", - говорит Шуфутинский. Предмет спора он раскрывать не стал.

Михаил Шуфутинский сменил косматую бороду на эспаньолку / instagram.com/crocuscityhall

Ранее певец-легенда украинской сцены Иво Бобул обратился к победителям Евровидения-2022 Kalush Orchestra - артист сделал группе замечание.

Также откровенно рассказал о том, почему остается во время войны в Украине Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак.

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