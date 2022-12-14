УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

14 декабря 2022, 19:14
Певец выпрашивал пощады в страхе лишиться своей растительности на лице, без которого его никто не узнает.
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский сменил косматую бороду на эспаньолку / instagram.com/mikhail.shufutinsky

Российский певец Михаил Шуфутинский относительной войны в Украине занял позицию "голубя мира" и намекнул, что прятать голову в песок куда комфортней.

Тем не менее возможности подзаработать в канун новогодних праздников он не упустил - выступил на одном из праздничных концертов в компании Егора Крида - пропагандистского певца, который поддерживает геноцид украинцев.

Кроме собственного мнения у Шуфутинского отобрали и один из его самых популярных хитов - теперь "3 сентября" он поет в компании пропутинского артиста. Во время концерта зрители заметили - изменился и внешний вид Шуфутинского.

Растительности на его лице стало заметно меньше - он сменил косматую бороду на аккуратную эспаньолку. РосСМИ артист рассказал, что свою бороду, которую он носит большую часть своей жизни, он проспорил танцовщицам из собственного балета.

"У меня все время борода была на все лицо. Но мои балетные девушки заставили ее сбрить. Мы с ними недавно поспорили. Я у них спрашиваю: "На что спросить будем?". "На то, что вы бороду сбреете!" - ответили они. Я легко согласился, потому что был уверен, что выиграю спор. Но самоуверенность меня подвела! Я проиграл и запаниковал. "Мне нельзя бороду сбривать, вы же работу потеряете и без денег останетесь. Люди же меня просто не узнают и не будут приглашать на концерты!" - сказал я им. В общем, сошлись на таком варианте", - говорит Шуфутинский. Предмет спора он раскрывать не стал.

Михаил Шуфутинский, Егор Крид
Михаил Шуфутинский сменил косматую бороду на эспаньолку / instagram.com/crocuscityhall

Ранее певец-легенда украинской сцены Иво Бобул обратился к победителям Евровидения-2022 Kalush Orchestra - артист сделал группе замечание.

Также откровенно рассказал о том, почему остается во время войны в Украине Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак.

Другие новости:

шоу-бизнес Михаил Шуфутинский новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:15

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ

20:10

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

19:31

Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробностиВидео

19:20

Иран воюет против Украины вместе с Россиеймнение

19:18

Повторит судьбу Горбачева: эксперт назвал главное условие краха режима ПутинаВидео

Реклама
19:14

"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

19:03

"Хуже смерти": правозащитник рассказал о судьбе Путина после окончания войныВидео

19:00

Гороскоп на завтра 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

18:53

"Жди ракеты": депутат РФ цинично пообещал мальчику Вове из Киева устроить "подарок" на РождествоВидео

18:44

Россияне скупают смародеренные украинские паспорта: стала известна неожиданная причинаВидео

18:09

"Все закончилось самоубийством": первый муж Заворотнюк рассказал о болезни актрисы

17:59

Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине: в Кремле нервно отреагировалиВидео

17:32

Должна быть именно шерстяной: зачем носят красную нить на запястье

17:32

Морозы будут сильными: синоптик назвала дату резкого похолодания в УкраинеВидео

17:24

Украина получит 18 млрд евро макрофина: Европарламент принял важное решениеВидео

17:17

Россиян с 1xBet внесут в санкционные списки СНБО на 10 лет – СМИ

16:55

РФ может захватить новые территории, но лишь на одном направлении - СвитанВидео

16:42

"Неудержимо лгал": Гиркин и Соловьев сцепились из-за войны в УкраинеВидео

16:37

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

16:35

"С 20 декабря начнется борьба": астролог назвала город Украины из которого нужно уехать до весныВидео

Реклама
16:13

Без трусов: невестка-стриптизерша Королёвой поразила дерзкой выходкой

16:11

Деми Мур показала, как на самом деле выглядит Брюс Уиллис на фоне новости о прогрессирующей болезни

16:07

"По три-пять дней мы можем быть без света": Арестович спрогнозировал ситуацию с блэкаутомВидео

15:59

Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"

15:55

"ВСУ будет сложно": РФ готовится к серьезной атаке уже в январе - АрестовичВидео

15:37

"Говорят, в Гааге трибунал хотят": Соловьев призывает оккупировать НидерландыВидео

15:30

Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецептВидео

14:55

Короли из народа: принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейную рождественскую открытку

14:53

"Это серьезный аппарат": Свитан назвал "виновника бавовны" на аэродромах в РФВидео

14:52

Франция передаст ВСУ мощную систему ПВО модели MambaВидео

14:50

Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсиюВидео

14:37

Зеленский провел заседание Ставки: все подробностиВидео

14:24

У Лукашенко по тревоге подняли военных и перебрасывают 20 танков к границе с Литвой и ПольшейВидео

14:15

Война забрала самых близких: Злата Огневич выпустила мощную песню в поддержку украинокВидео

14:00

В поезде: Успенская рассказала, как отметит получение российского паспорта

13:34

"Путин убивает и сажает": российский бизнесмен призывает не молчать

13:31

"В РФ нет проблем с поставкой дронов из Ирана": в ВСУ предупредили об изменении Россией тактики атакВидео

13:12

"Врагу не пожелаю пройти мой путь": жена Тищенко резко похудела на 10 килограмм

13:09

"Финализация войны - весна-лето в следующем году": Подоляк сделал громкое заявлениеВидео

13:08

Оружие Украине – лучшее средство для переговоров: в США резко поставили Россию на местоВидео

Реклама
12:35

Пострадавшего в плену легендарного защитника Мариуполя Дианова удачно прооперировали в СШАВидео

12:30

Жена наркодилера, которому собирала денег на залог, бросила его после оглашения приговора

12:11

Знаменитая украинская прыгунья загипнотизировала фанатов шикарными формами в крошечном платье

12:03

Разведка перед ударами: в ВСУ объяснили тактику атак дронов-камикадзе РФВидео

12:01

Иран опасается санкций Запада и намерен ограничить дальность ракет, которые передаст РФ – ISWВидео

11:59

Сальма Хайек засветила в декольте свои "горы" на премьере мультфильмаВидео

11:50

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

11:42

В Минобороны рассказали, будет ли дополнительная мобилизация в УкраинеВидео

11:18

"Мы пробили их систему защиты": эксперт рассказал, что будет делать РФ после атак на российские аэродромыВидео

10:54

Военный эксперт пояснил, могли ли ВСУ ударить по русским авиабазам советскими беспилотникамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять