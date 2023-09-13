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Самолет Верки Сердючки попал в опасную ситуацию

Алена Кюпели
13 сентября 2023, 13:53 обновлено 13 сентября, 13:57
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Артисты практически опоздали на концерт, но зрители терпеливо дождались.
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Верка Сердючка активно гастролирует по США/Коллаж Главред, фото İnstagram/verka_serduchka, Газета.ру

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе легендарной проводницы Верки Сердючки, угодил в чрезвычайное происшествие.

По информации издания Jetsetter, во время перелета из Чикаго Андрей Данилко с командой совершили вынужденную посадку в Коннектикуте: сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза и его развернули. Концерт Данилко оказался под угрозой, так как рейс задержали на приличное количество времени, а еще нужно было добраться до концертной площадки в Нью-Йорк.

Артисты добирались до Нью-Йорка три часа автомобилем. Между тем, выступление по-прежнему могло быть сорвано, так как багаж все еще оставался "в заложниках у работников аэропорта", которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы.

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В итоге, концерт таки состоялся, но с часовой задержкой. Впрочем, зрителей это не смутило и они смогли дождаться выступления любимого артиста.

Напомним, ранее на своем концерте на курорте Майами в США в рамках благотворительного тура "Украина победит" Андрей Данилко пожелал кончины президенту-диктатору Владимиру Путину.

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

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Верка Сердючка новости шоу бизнеса
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