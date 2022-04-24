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"Самая ужасная пасхальная ночь в жизни": Катя Осадчая помянула одесситку и ее новорожденную дочь

24 апреля 2022, 14:45

Ведущая выразила сочувствие близким погибшей, и обратилась к ее душе, отлетевшей на небеса.

Катя Осадчая обратилась к мужу Валерии Глодан со словами сочувствия / instagram.com/kosadcha

23 апреля в канун светлого праздника Воскресения Господня рашистская ракета (на которой, по словам очевидцев, была надпись "Христос Воскрес!") попала в жилой дом в Одессе.

От этого удара скончалось целое семейство, три поколение женщин - бабушка, мама - Валерия Глодан, и ее трехмесячная малышка.

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая глубоко поражена тем, что такое зло реально, особенно в канун святой Пасхи. На своей странице в Instagram она выразила сочувствие Юрию Глодану, который в один миг остался вдовцом и лишился новорожденной дочери.

Кроме растерянности и скорби Осадчая ощутила гнев: на рашистов, на карму, на мировую справедливость.

"Этот мир не может быть таким! В момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. На фото мама в ожидании своей малышки, которая родилась 4 января, чтобы уже 23 апреля погибнуть вместе с красавицей мамой и бабушкой. Это неописуемо, я пишу и не верю, что это происходит. Это неописуемый ужас….так не может быть. Мы верим в кармический маятник, но почему он до сих пор не работает. Мы верим в мировую справедливость, но она тоже молчит. Сколько малышей должно погибнуть, чтобы дьявол нажрался? Это самая ужасная пасхальная ночь в нашей жизни. Девочки, небо вам облачками! Папе сил пережить ужасную потерю", - пишет ведущая.

/ instagram.com/kosadcha

В комментариях чувства Кати Осадчей разделили ее поклонники и простые украинцы, которых эта трагедия поразила до глубины души:

"Ну чого, чого якийсь дід в кремлі взяв на себе право відбирати життя, тим паче у маленьких янголяток. Який же це біль, Боже, допоможи Україні, збережи, врятуй від напасті. Скільки ще дітей має померти, так і не відчувши радості життя?"

"Красива, молода, щаслива родина була... до приходу цих тварюк. Вічна пам'ять".

"Не пробачимо, жодному !!!Наші діти та люди не повинні страждажти, наші діти не повинні вмирати!!!!"

"Скiльки ще, буде лунати питания, ЗА ЩО??? ЧОМУ???"

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Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

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