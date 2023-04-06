"Самая мудрая позиция": Собчак рассказала, почему молчит Леонтьев

Ксения Собчак уверена, что молчать, в том числе о военном вторжении РФ в Украину, единственно верное решение.

Ксения Собчак объяснила молчание Валерия Леонтьева / скриншот, instagram.com/valera_leontiev/

Российский певец Валерий Леонтьев уже длительное время живет в США и не общается с прессой. Журналистка Ксения Собчак считает такую позицию артиста правильной.

Более того, она уверена, что молчать, в том числе о военном вторжении РФ в Украину, единственно верное решение.

"Что вы последнее слышали про Леонтьева? Или даже так – когда вы его последний раз видели хоть где-нибудь? И это прямо философская притча про важность молчания", - считает Собчак.

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Журналистка, которая до сих пор боится назвать войну войной, также отметила, что в нынешнее время лучше просто молчать.

"История с Валерием Леонтьевым показательная, он до не давал никаких интервью, после не давал, и, кажется, это оказалось самая мудрая позиция, которая может быть в нашем с вами современном мире хаоса", - заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о том, куда же делся другой российский певец Валерий Леонтьев, который уже давно пропал с радаров.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.

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