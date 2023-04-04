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"Не предал себя": стало известно, куда делся и почему молчит Валерий Леонтьев

4 апреля 2023, 15:52
Артист не подтвердил слухи об иммиграции, а также не комментирует военной нападение агрессора России на Украину.
Леонтьев
Леонтьев / УНИАН

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о том, куда же делся другой российский певец Валерий Леонтьев, который уже давно пропал с радаров.

Некоторые СМИ написали, что Леонтьев окончательно решился на иммиграцию, однако его директор Борис Чигирев решил опровергнуть этот факт. Он даже добавляет, что в будущем собирается устроить концерты в державе-агрессоре России, а пока отдыхает от публичности и общения с журналистами.

Между тем, недавнее интервью Лаймы Вайкуле приоткрыла завесу на жизнь артиста, который игнорирует звонки прессы и никак не комментирует военное вторжение террористической России в Украину.

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"Вы хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда. У него ничего не изменилось - он не предал себя", - двояко прокомментировала певица молчание Леонтьева, которую цитирует 7dn.ru.

Напомним, ранее российский певец-путинист, посмешище российской эстрады, клоун-исполнитель Филипп Киркоров показал, как выглядит другой российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ.

На своей странице он выложил фото с Леонтьевым, где поздравил его с Днем рождения, а также назвал его "своим учителем". "С днем рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки - именно Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю "чтобы в судьбе и твоей, и моей Зеленый свет продлился!" и в душе жил "одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный злодей-сердцеед", - написал путинист.

Ранее также на концерте запроданки Наташи Королевой, Киркоров не смог усидеть на месте и вырвался на сцену "толкать речи". Так, по словам курчавого Киркорова, у него с Королевой мог состоятся "провокационный дуэт" еще в то время.

Кроме того, ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

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