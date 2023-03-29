Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

Российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ, обращался к специалистам, чтобы "подправить" свое лицо.
Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, что артист несколько раз делал подтяжку лица.
Врач предположил, что звезде были установлены скуловые и подбородочные имплантаты. Кроме того, он считает, что певцу кололи ботокс и делали филлеры.
Свиридову результат стараний специалистов над лицом знаменитости нравится, несмотря на небольшую деформацию ушной раковины. Также пластический хирург предположил, что Леонтьеву неоднократно была выполнена коррекция лопоухости.
Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.
В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.
Вам может быть интересно:
- "Фу, мерзость": шпагатесу Волочкова заплевали за банный шпагат
- "Можно я отвечу "по-французски"?: легенда советского кино жестко указал россиянам на их место
- Галкин поставил на место зарвавшихся россиян