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Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

29 марта 2023, 17:41
Врач предположил, что Валерию Леонтьеву были установлены скуловые и подбородочные имплантаты.
Валерий Леонтьев
Хирург раскрыл детали операций Леонтьева / instagram.com/valera_leontiev/

Российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ, обращался к специалистам, чтобы "подправить" свое лицо.

Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, что артист несколько раз делал подтяжку лица.

Врач предположил, что звезде были установлены скуловые и подбородочные имплантаты. Кроме того, он считает, что певцу кололи ботокс и делали филлеры.

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Свиридову результат стараний специалистов над лицом знаменитости нравится, несмотря на небольшую деформацию ушной раковины. Также пластический хирург предположил, что Леонтьеву неоднократно была выполнена коррекция лопоухости.

Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.

В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.

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Автор: Сергей Кущ
Валерий Леонтьев новости шоу бизнеса
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