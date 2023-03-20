'На Бабкину похож': Киркоров показал, как выглядит пропавший с радаров Леонтьев

Киркоров показал нездорового Валерия Леонтьева, который показался пользователем похожим на Бабкину.

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Российский певец-путинист, посмешище российской эстрады, клоун-исполнитель Филипп Киркоров показал, как выглядит другой российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ.

На своей странице он выложил фото с Леонтьевым, где поздравил его с Днем рождения, а также назвал его "своим учителем".

"С днем рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки - именно Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю "чтобы в судьбе и твоей, и моей Зеленый свет продлился!" и в душе жил "одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный злодей-сердцеед", - написал путинист.

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Между тем, сам Леонтьев не выступил в поддержку войны и нападения России на Украину. Но он так и не высказался против нее, предпочитая хранить молчание.

Киркоров и Леонтьев / Instagram

Кроме того, Леонтьев на фото выглядит не очень здоровым, а скорее сильно одутловатым и опухшим. Между тем, это фото может быть не самым свежим, так как Киркоров, который стоит рядом с ним, еще без кудрей и переделанного у хирурга лица.

Между тем, пользователи кроме поздравлений, подметили еще одну деталь. В частности, они решили, что Валерий Леонтьев стал похож на путинистку Надежду Бабкину.

Напомним, ранее на концерте запроданки Наташи Королевой, Киркоров не смог усидеть на месте и вырвался на сцену "толкать речи". Так, по словам курчавого Киркорова, у него с Королевой мог состоятся "провокационный дуэт" еще в то время.

Кроме того, ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

"Смело предположу, что Алла, возможно, вот-вот освободится. Старая любовь не ржавеет. Помните, как у Бена и Дженнифер все сложилось? Вот и Алка с Филиппом, возможно, воссоединится. А для этого, конечно, нужен новый образ", — написала она на страницах своего Instagram.

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