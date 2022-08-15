"Русский – не язык Путина": звезда "Сватов" отказался переходить на украинский

Звезда "Сватов" Евгений Капорин отказался переходить на украинский язык/ Instagram Капорин

Украинский актер Евгений Капорин, сыгравший роль Алексея Долдонова в сериале "Сваты", принципиально не собирается переходить на украинский язык в общении, заявив, что "русский – это не язык Путина".

Он считает, что в Украине просто нужно смириться с тем фактом, что многие наши сограждане разговаривают на русском языке. Также он поддержал тех, кто не хочет учить украинский и переходить на него в общении. Об этом Капорин заявил в интервью "24 каналу".

"Русский язык – это не язык Путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что российская армия пришла, потому что здесь говорят по-русски. Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, то будет беда", – сказал актер.

Он объяснил то, почему не считает русский языком захватчиков, тем, что многие русскоязычные от рождения украинцы не хотели жить под российской оккупацией.

Также актер апеллировал к украинским военным, которые воюют за Украину с оружием в руках, и предположил, что их языковой вопрос сейчас не волнует, ведь они сосредоточены на защите родного государства от оккупантов.

Кроме этого, Капорин считает, что языковой вопрос сейчас стал темой, на которой многие "хайпуют".

"Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпуют", – сказал актер.

Напомним, украинская актриса, звезда сериалов "Папик" и "Сваты", Анна Кошмал рассказала, что думает о российском актере Федоре Добронравове, которого раньше называла своим кинодедушкой. Кошмал, несмотря на теплые отношения с Добронравовым и Кравченко в прошлом, вычеркнула их из своей жизни.

Ранее актриса Анна Кошмал отмечала, что внесла в личный черный список коллег по сериалу "Сваты" за их одобрение военной агрессии Кремля и поощрение войны в Украине. В частности в список попал Федор Добронравов.

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