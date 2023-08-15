Русская цивилизация идет назад: российский актер рассказал о жизни в США

Артур Смольянинов выбрал совесть и теперь наслаждается жизнью в цивилизованном государстве.

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Артур Смольянинов не планирует возвращаться в террористическую РФ / Коллаж Главред, фото Mk.ru, Стархит

Российский актер Артур Смольянинов, который открыто выступил против войны в Украине, признался, скучает ли по своей террористической родине.

"Скучаю ли я по дому? Не скучаю, в том смысле, что я не скучаю по Российской Федерации и ее городам, и весям, но скучаю по людям. Конечно, по детям, в первую очередь, по семье, маме… Но… Понимаю, что это переносимо. Потому что есть люди, которым гораздо хуже, у которых уже нет ни детей, ни родителей", - цитирует его пропагандистское издание "Стархит".

По словам артиста, который теперь живет в США, его окрыляет то, что он может просто работать и все зависит от него.

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"Когда понимаю, что все зависит от меня и нужно просто делать, меня это окрыляет. У меня было предчувствие, что, наверное, я уеду. Не знаю почему. Я абсолютно западник, человек западной цивилизации. Ощущение, что перенесся на триста лет вперед. Это современная цивилизация, а русская решила идти назад", — заявил Артур.

Напомним, ранее артист рассказал о своих впечатлениях от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в 2005 году во время премьеры фильма 9 рота.

Ранее также российский актер Алексей Серебряков, который в свое время критиковал Путина и его террористический режим, вдруг выдал душещипательную слезливую историю в духе кремлевской пропаганды и даже пустил слезу.

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