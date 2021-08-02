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Розали из Холостяка показала аппетитные формы загорая на пляже

2 августа 2021, 06:05

Участница Холостяка побаловала поклонников откровенной фотосессией.

Розали Номбре
Розали Номбре / instagram.com/rosali_kovbasa/

Розали Нлмбре, которая не останавливалась в своей карьере артистки, поделилась новыми фото, сделанными во время отдыха.

Розали в Instagram похвасталась отдыхом в Греции, и рассказала, что поездка для нее особенная.

"Эта поездка особенная. Не потому, что я первый раз в Греции. Не потому, что первый раз в компании друзей в дальней поездке. А потому что я первый раз в другой стране отдыхаю. До этого для меня не было причины поездки "отпуск", всегда была только "работа". И пусть это мелочь. Но я горжусь этим маленьким событием - пусть теперь это станет привычкой. А тебе, моя крошка, хороших выходных", - пишет она.

Розали позировала для фотографий в светлом бикини с модными новыми завязочками, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов - и полулежа на камнях на берегу, и стоя спиной к фотографу, подчеркнув сочные ягодицы откровенным нарядом.

Розали Номбре
Розали Номбре / instagram.com/rosali_kovbasa/
Розали Номбре
Розали Номбре / instagram.com/rosali_kovbasa/

"Рози, твои стори - это отдельный вид искусства", "Рози хорошо оторваться - так , чтобы Греция запомнила тебя,и сама пригласила в следующий раз", "Греция Вам к лицу", "Какая прекрасная девченка!", "Отдохните так, чтобы этот первый раз запомнился навсегда", "Буду честной. Какая красивая фигура, особенно попа", - пишут ей в комментариях.

Ранее украинская актриса в бикини удивила шикарной внешностью на жарком пляже

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