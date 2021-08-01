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Украинская актриса в бикини удивила шикарной внешностью на жарком пляже

1 августа 2021, 17:02

Актриса Ирина Кудашева поделилась пляжными фото и завела поклонников горячими кадрами.

Ирина Кудашева
Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/

Украинская актриса Ирина Кудашева иногда публикует фото с отдыха, где она позирует в бикини, но чаще она обсуждает с поклонниками интересные для них темы, а также интригует кадрами с фильмов, где она снимается.

Сейчас Ирина Кудашева поразила красотой в фотосессии, которую делала до этого - в крошечном розовом бикини, демонстрируя стройную фигурку и аппетитные женственные формы.

"Никогда не жертвуйте вашим окружением ради отношений. Совет, который прочитала у одной девушки и поняла, что он у меня откликается. У меня был такой период. Очень часто девушки вступая в новые отношения - уходят в них с головой, напрочь забывая о друзьях, работе, хобби. Мы находимся в коконе и не хотим видеть ничего, кроме нашей второй половинки. И когда отношения вдруг заканчиваются - мы остаёмся ни с чем и абсолютно одни. Поэтому важно помнить, что всегда всё должно быть в балансе. Друзья. Отношения. Работа. Хобби. Семья. И тогда в самом худшем исходе ты не останешься у разбитого корыта", - написала она.

Ирина Кудашева
Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/
Ирина Кудашева
Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/
Ирина Кудашева
Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/
Ирина Кудашева
Ирина Кудашева / instagram.com/irinaa_kudashova/

"Пожар", "Моя девочка", "Пришла не по вызову сердца, а по вызову уведомления", "Вау! Так красиво! Красотка", "Фигура - просто АХ!", - пишут в комментариях.

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Александра Кучеренко новости шоу бизнеса
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