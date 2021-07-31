Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

Украинская теннисистка покорила красотой во время отдыха после турнира.
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая недавно покоряла Уимблдон и снова приступила к тренировкам для нового турнира, устроила себе несколько дней отдыха, и поехала в Буковель с близкими, где уже успела сделать пару кадров в бикини.
Марта Костюк в желтом бикини распахнула белый халат и позировала на крыльце домика-гостинницы в Буковеле для фотосета в своем Instagram.
Марта продемонстрировала удивительную стройную фигуру и соблазнительные прелести в женственной позе. На одном фото она просто улыбается, а на втором серьезно задумалась.
"Вот это жизнь", - подписала она фото.
"Така красивая", "Прекрасные фото", "Постой, постой, постой!", "Ты великолепна - наслаждайся этим", "Мартуся, просто бомбезно!", "Крошка", "Прекрасная женщина", "Почему эти фото еще не на обложке в плейбоя?", - пишут ей в комментариях восторженные фанаты.
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