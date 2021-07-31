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Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

31 июля 2021, 06:54

Украинская теннисистка покорила красотой во время отдыха после турнира.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая недавно покоряла Уимблдон и снова приступила к тренировкам для нового турнира, устроила себе несколько дней отдыха, и поехала в Буковель с близкими, где уже успела сделать пару кадров в бикини.

Марта Костюк в желтом бикини распахнула белый халат и позировала на крыльце домика-гостинницы в Буковеле для фотосета в своем Instagram.

Марта продемонстрировала удивительную стройную фигуру и соблазнительные прелести в женственной позе. На одном фото она просто улыбается, а на втором серьезно задумалась.

"Вот это жизнь", - подписала она фото.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/
Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

"Така красивая", "Прекрасные фото", "Постой, постой, постой!", "Ты великолепна - наслаждайся этим", "Мартуся, просто бомбезно!", "Крошка", "Прекрасная женщина", "Почему эти фото еще не на обложке в плейбоя?", - пишут ей в комментариях восторженные фанаты.

Ранее Марта Костюк топлес удивила шикарным телом на летнем фото

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