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"Горяча!": Марта Костюк топлес удивила шикарным телом на летнем фото

27 июля 2021, 05:47

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк поразила красотой на откровенном фото.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая начала карьеру во взрослой лиге с трофеев в первом же турнире, часто любит показать, чем она занимается в свободное от тренировок и состязаний время.

Марта топлес показала в сториз, которое уже не доступно, как она загорает топлес во время своего законного отпуска, и засветила во всей красе натренированное спортивное тело.

"Настроение "перед выходными", - подписала она кадр, побаловав поклонников формами.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Никто кроме нее не смог узнать, какие комплименты посыпались девушке за шикарную фигуру и аппетитные формы, которые оне не стесняется иногда показать, но несомненно, все ее фанаты по достоинству оценили формы девушки.

Уже к понедельнику она показала новое черно-белое фото, на котором сидит в спортивном черном боди, с закрепленными сзади волосами. Марта впечатлила накачанными бедрами и стройной фигуркой, которую подчеркнул ее наряд.

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Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

"Действуйте так, как будто вы владеете миром, потому что это так и есть", - подписала она новое фото.

"Королева", "Какая прекрасная", "Горяча", "Вау!", "Как всегда", "Такая сексуальная и горячая", "Ааа моя любимая фотосессия в чб цвете. Мартусь, как всегда божественная", "Очень красиво", "Сильный красивая . . Ты красивая в цвете и вчерно-белом", - пишут ей к черно-белому фото.

Ранее Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини.

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