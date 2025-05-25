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"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

Элина Чигис
25 мая 2025, 16:28
66
Jerry Heil не смогла сдержать эмоций.
Jerry Heil
Jerry Heil об обстреле Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Кратко:

  • Jerry Heil отреагировала на обстрел Киева
  • Что у нее произошло

Украинская известная певица Jerry Heil сообщила, что российские оккупанты разрушили студию звукозаписи, в которой она записывала свои песни.

На своей странице в соцсетях артистка показала последствия массированного обстрела Киева и место, куда попал российский дрон Герань.

видео дня

Певица отметила, что в несколько ее хитов были записаны именно в одном из разрушенных зданий.

Реакция Jerry Heil на обстрел Киева:

Jerry Heil об обстреле Киева
Jerry Heil об обстреле Киева / фото: скрин t.me, Jerry Heil

"Какая беда, друзья... Это дом, в котором были записаны "На килимі" и "All eyes on kids". Какой же лютый трэш", - написала Jerry.

Jerry Heil опубликовала новый пост
Jerry Heil опубликовала новый пост / фото: скрин t.me, Jerry Heil

Напомним, в ночь на 25 мая, россияне выпустили по Украине почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет различных типов, включая баллистические.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Jerry Heil?

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

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