"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

Кратко:
- Jerry Heil отреагировала на обстрел Киева
- Что у нее произошло
Украинская известная певица Jerry Heil сообщила, что российские оккупанты разрушили студию звукозаписи, в которой она записывала свои песни.
На своей странице в соцсетях артистка показала последствия массированного обстрела Киева и место, куда попал российский дрон Герань.
Певица отметила, что в несколько ее хитов были записаны именно в одном из разрушенных зданий.
Реакция Jerry Heil на обстрел Киева:
"Какая беда, друзья... Это дом, в котором были записаны "На килимі" и "All eyes on kids". Какой же лютый трэш", - написала Jerry.
Напомним, в ночь на 25 мая, россияне выпустили по Украине почти 300 ударных беспилотников и около 70 ракет различных типов, включая баллистические.
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Кто такая Jerry Heil?
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
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