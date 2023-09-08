Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

Галкин и Пугачева не сходят с первых полос пропагандистских СМИ.

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Алла Пугачева и Максим Галкин не реагируют на пропагандистские сплетни/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российские пропагандистские СМИ не могут и дня прожить без Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина , которые не поддержали захватническую войну России против Украины.

Так, по информации пропагандистского издания Стархит, Максим Галкин хвастался, что латышская певица Лайма Вайкуле учит его латышскому языку. "Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю", — говорил он.

Но пропагандисты обратили внимание на то, что Галкин оставался ночевать в доме подруги Пугачевой. "Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром", — смеясь, добавил 47-летний Максим.

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Напомним, на днях малоизвестный российский певец Сергей Савин, который в 2011 году одержал победу на музыкальном шоу Примадонны "Проект А", заявил, что во время участия в конкурсе получал от Пугачевой знаки внимания, как мужчина, дескать брак Аллы Борисовны с Галкиным - просто пиар. Ей было очень одиноко и она избрала певца своим фаворитом.

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

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