УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Российскую музыку хотят запретить на всех платформах

Алена Кюпели
9 ноября 2023, 21:53
Минцифры и журналисты активно работают над этим.
Российскую музыку хотят запретить на всех платформах
Российской музыке нет места не только в Украине/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что Министерство цифровой трансформации Украины вместе с журналистами работает над тем, чтобы полностью запретить в украинском YouTube и в любых мобильных приложениях российскую музыку.

Как рассказала она в интервью Украинской правде на YouTube, запрет будет касаться даже такой музыки, которая будет записана россиянами вне террористической России.

На видео - интервью Соколовой:

По словам Соколовой, сначала активисты занялись музыкой, потому что в Украине, если вы зайдете в iTunes или Spotify, российские исполнители в трендах.

"У меня 13-летний сын, я слышу, что слушают его сверстники. Мы платим им за это, они берут эти деньги, отдают на войну и потом нас бомбят. Поэтому большинство людей, к сожалению, тупые. Основная масса – это люди, которые не имеют критического мышления. Надо им помочь", - говорит Соколова.

Она также добавляет, что совместно с Минфры, они уже направили ряд документов, чтобы в украинском YouTube не было российской музыки и в Украине российская музыка была запрещена для прослушивания во всех приложениях.

Напомним, ранее известная украинская ведущая и журналистка Янина Соколова заинтриговала поклонников совместным сэлфи с Андреем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс и защитником Украины, в атмосфере интимного полумрака.

Кроме того, в интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Янина Соколова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:36 Украина
Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

20:59 Украина
Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:53

Российскую музыку хотят запретить на всех платформах

21:52

Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

21:36

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:31

Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

20:59

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
20:54

Лупил ногами: в Житомирской области произошла драка с сотрудником ТЦК

20:03

Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group - эксперт актуально

19:29

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:13

Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

Реклама
19:10

Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Радамнение

19:08

16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

19:02

Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

18:37

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:23

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:21

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра

18:04

Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

17:59

"Преимущество украинской артиллерии есть не везде": в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

17:54

В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

17:54

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

17:36

В Южной Корее огромный робот убил мужчину

Реклама
17:32

Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

17:30

Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычкеВидео

17:05

Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлетаВидео

17:01

"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

16:57

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

16:49

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

16:37

Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

16:34

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

16:20

Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

16:03

Путин "пробалаболил" имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФВидео

15:50

Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

15:40

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

15:29

Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

15:26

Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

15:12

Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега ВинникаВидео

15:06

"Жесткие переговоры": Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

15:05

Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

15:03

Были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров РФ: детали удара по Скадовску

14:59

На "Мисс Вселенной" организаторы снова пытаются "подружить" участниц от Украины и России

14:57

"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

Реклама
14:51

Когда Украина вступит в Европейский Союз: озвучена "реальная" дата

14:18

Подруга Киркорова рассказала, с кем встречается певец

14:11

Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

14:09

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:08

Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

13:44

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

13:41

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

13:37

Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

13:37

Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять