Российскую музыку хотят запретить на всех платформах

Минцифры и журналисты активно работают над этим.

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Российской музыке нет места не только в Украине/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что Министерство цифровой трансформации Украины вместе с журналистами работает над тем, чтобы полностью запретить в украинском YouTube и в любых мобильных приложениях российскую музыку.

Как рассказала она в интервью Украинской правде на YouTube, запрет будет касаться даже такой музыки, которая будет записана россиянами вне террористической России.

На видео - интервью Соколовой:

По словам Соколовой, сначала активисты занялись музыкой, потому что в Украине, если вы зайдете в iTunes или Spotify, российские исполнители в трендах.

"У меня 13-летний сын, я слышу, что слушают его сверстники. Мы платим им за это, они берут эти деньги, отдают на войну и потом нас бомбят. Поэтому большинство людей, к сожалению, тупые. Основная масса – это люди, которые не имеют критического мышления. Надо им помочь", - говорит Соколова.

Она также добавляет, что совместно с Минфры, они уже направили ряд документов, чтобы в украинском YouTube не было российской музыки и в Украине российская музыка была запрещена для прослушивания во всех приложениях.

Напомним, ранее известная украинская ведущая и журналистка Янина Соколова заинтриговала поклонников совместным сэлфи с Андреем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс и защитником Украины, в атмосфере интимного полумрака.

Кроме того, в интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.

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