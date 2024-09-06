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Российской певице грозит 6 лет тюрьмы за поддержку Украины

Алена Кюпели
6 сентября 2024, 22:01
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Мария Маскакова может сесть в тюрьму на несколько лет.
Марии Маскаковой грозит тюрьма
Марии Маскаковой грозит тюрьма / Коллаж Главред, фото Instagram/mariamaksakova

Оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова, может стать очередной жертвой режима и сесть в тюрьму сроком на 6 лет.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, бывшей солистке Мариинского театра Марии Максаковой-Игенберс грозит до 6 лет тюрьмы — за интервью украинскому телеканалу, в котором она призывала россиян помогать ВСУ.

"Помимо этого на своём YouTube-канале она выкладывала видео, где яростно топила за Украину: говорила, что нужно скидывать деньги украинской армии, осуждала нападение России на Украину. А во время интервью телеканалу "Сейчас" осудила российских солдат и начало СВО.

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Кто такая Мария Маскакова

Мария Маскакова - российская и украинская опернаяпевица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра, общественный деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва. В январе 2021 года Максакова посещала Россию, но затем вернулась на Украину.

В июле 2023 года приняла участие в международном музыкальном фестивале "Laima Rendezvous Jūrmala" в Латвии. В кровом нападении России на Украину, Маскакова поддержала Украину.

"Его увидели российские правоохранители и завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Максакова-Игенберс родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинки, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва. Последние годы живёт за границей.

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Напомним, ранее оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова рассказала о том, как нынешний президент России, который пытается уничтожить Украину и ее народ, чуть не покалечил ее 14-летнюю знакомую.

Ранее Лайма Вайкуле в эфире YouTube-шоу "И грянул грэм" рассказала, что артист Валерий Меладзе сейчас находится в Испании. Звезда рассказывала о своем грядущем музыкальном фестивале в Латвии, на котором Меладзе, к слову, не будет.

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