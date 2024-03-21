Певица рассказала, как "садист" Путин почти покалечил 14-летнюю девочку

Мария Максакова рассказывает неожиданные истории про Путина.

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Путин является женоненавистником / Коллаж Главред, фото ТАСС, Скриншот

Оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова рассказала о том, как нынешний президент России, который пытается уничтожить Украину и ее народ, чуть не покалечил ее 14-летнюю знакомую.

Как рассказала она в интервью Алесе Бацман, Путин является настоящим женоненавистником. Она приводит в пример историю своей знакомой, которой на момент знакомства с диктатором было 14 лет. Самому Путину тогда было 20.

По словам Маскаковой, Путин со своим приятелем позвали девочку и ее подругу на "свидание". Сначала, это был турнир по дзюдо. "Сначала они просидели на этом скучнейшем поединке, а дальше они пригласили девочек домой выпить чаю. Придя на эту квартиру, Путин решил моей знакомой продемонстрировать только что увиденные приемы, бросок через бедро, болевой и другие", - говорит Маскакова.

Ее знакомая, которая сейчас стала отличным профессионалом и интересным человеком добавляет, что лучше бы она тогда еще задушила Путина.

По мнению Маскаковой у Путина в отношении женщин выработался садистический подход.

Она также добавляет, что эти девочки в шоковом состоянии бежали со свидания и для них это был большой стресс и шок.

Напомним, новая любовница Путина Екатерина Мизулина, удивила песней, которую она приурочила к празднику 23 февраля в России. Она спела песню украинской группы "Бумбокс", которую ей якобы разрешил спеть лично глава Кремля.

Добавим, диктатора Путина расстроило, что его вероятная любовница Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним, поэтому он решил засыпать ее подарками.

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