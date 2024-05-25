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Российский оккупант-музыкант свалился с инсультом на фронте

Алена Кюпели
25 мая 2024, 23:55
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Российский исполнитель, который любит убивать украинцев, свалился с инсультом.
Участник группы
Участник группы "Аквариум" пережил инсульт / Коллаж Главред, фото скриншот

Бывший член российского коллектива "Аквариум" Андрей Решетин, который добровольно вступил в первую фронтовую творческую бригаду армии террористической России, пережил инсульт на войне.

Как пишет Обозреватель, из-за болезни артисту-оккупанту запретили возвращаться на передовую и отправили домой.

Сам российский оккупант такому решению не рад, ведь убивая украинцев, он чувствовал себя "счастливо". Об этом он рассказал российским пропагандистам.

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"Это в госпитале сказали, что инсульт. Я не понимаю, почему он мог произойти, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл музыку", – сказал террорист.

Музыкант также добавил, что после инсульта хотел вернуться к убийствам украинцев, но врачи ему этого не разрешили. На данный момент, он лечится дома, откуда размышляет, что "в тылу люди кажутся ему слабыми и ненастоящими, а проблемы – вымышленными".

Группа Аквариум

Группа Аквариум - одна из старейших советских и российских рок-групп. По данным Википедии, состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким.

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Напомним, ранее путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны.

Ранее также российская певица и, по некоторым данным, эскортница Марго Овсянникова, которая родом из Украины, но стала на сторону страны-террориста, недавно перенесла пластическую операцию. А сделала она ее по наставлению путиниста Филиппа Киркорова.

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