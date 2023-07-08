Российский дизайнер вспомнил, как отвратительно на съемках себя вела Заворотнюк

По его словам, чем больше звезда, тем с ней легче работать. В эти списки не попала Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюк долгое время борется со смертельным заболеванием/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российский дизайнер Александр Рогов, который сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса рассказал, с какими трудностями он сталкивался во время съемок с известными персонами.

По информации пропагандистского издания "Стархит", ему было тяжело работать с онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.

Он также вспомнил один эпизод со съемок. Его коллега как-то на съемках рекламы шампуня, привезла вещи из средних популярных магазинов масс-маркет. " Ну что для рекламы надо? Никто же не понимает, что это. Героиня ролика Заворотнюк сказала: "Я ношу только люкс! Хочу сниматься в люксе!" Коллега все забрала. Мы со своих вещей отпороли бирки брендов, она нашила их на те же вещи и привезла. Ей сказали: "О! Другое дело. В этом я сниматься буду", - рассказывает стилист об опыте работы с Заворотнюк.

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По его словам, чем больше звезда, тем меньше будет капризов на площадке. "Приходила Литвинова. Мы снимали спецпроекты для Chanel. Я говорил: "Рената, у нас нет гримерки, переодеться надо здесь". Она переоделась, быстро попозировала, на себя посмотрела, все красиво — пошла".

Напомним, ранее звезда сериалов Сваты и Моя прекрасная няня российская актриса, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, поведала, как ей доводилось выходить в свет вместе с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

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