Российская группа провела турне по тюрьмам и назвала арестантов "милыми зайчиками"

Вы узнаете:
- Какая группа провела концерты в российских тюрьмах
- Как давно музыканты выступают в тюрьмах
Участники российской поп-рок-группы "Город 312" Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о выступлениях коллектива в тюрьмах страны-агрессора. Их слова приводят росСМИ.
Российские артисты посещали колонию, в которой отбывают наказание несовершеннолетние заключенные. По словам музыкантов, люди в местах лишения свободы нуждаются в поддержке. Солистка группы отметила, что девочки в возрасте 14-15 лет, совершившие "ужасные вещи", имеют шанс наладить жизнь после освобождения.
"Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом", - пояснила Макарова.
Артистка добавила, что "Город 312" выступает в тюрьмах уже более 20 лет.
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