Российская группа провела турне по тюрьмам и назвала арестантов "милыми зайчиками"

Российские артисты посещали колонию, в которой отбывают наказание несовершеннолетние заключенные.

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Российская группа назвала арестантов "милыми зайчиками" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorod_312

Вы узнаете:

Какая группа провела концерты в российских тюрьмах

Как давно музыканты выступают в тюрьмах

Участники российской поп-рок-группы "Город 312" Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о выступлениях коллектива в тюрьмах страны-агрессора. Их слова приводят росСМИ.

Российские артисты посещали колонию, в которой отбывают наказание несовершеннолетние заключенные. По словам музыкантов, люди в местах лишения свободы нуждаются в поддержке. Солистка группы отметила, что девочки в возрасте 14-15 лет, совершившие "ужасные вещи", имеют шанс наладить жизнь после освобождения.

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"Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом", - пояснила Макарова.

Артистка добавила, что "Город 312" выступает в тюрьмах уже более 20 лет.

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