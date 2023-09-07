"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

Лайма Вайкуле не боится говорить правду о том, как Россия напала на Украину.

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Лайма Вайкуле говорит правду в отношении россиян. Коллаж Главред. Фото Instagram/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле, которая не поддержала войну в Украине и всячески осуждает действия террористической России по отношению к Украине, сделала еще одно заявление, касательно войны.

Об этом певица заявила в интервью каналу 24.

Самый главный и приятный месседж из этого интервью - это то, что россиянам пришло время готовится к войне, ведь она в ближайшем будущем уже будет на их территории.

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"Война это так страшно! Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет", - резюмировала артистка.

Лайма Вайкуле также жестко стоит на своем в отношении того, что Россия, которая вторглась в Украину - натстоящий агрессор и этому нет никаких оправданий.

"Тут не надо искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без какой-либо причины. Нет причины! "НАТО угрожает РФ", "украинцы бы напали на россиян" - это все вранье и выдумки, это нужно понимать!" - заявила она.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, другого легендарного эстрадного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

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