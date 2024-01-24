Роскошные Гарри и Меган появились на премьере фильма про Боба Марли

Пара в последнее время редко балует поклонников публичными выходами.

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Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет / Коллаж Главред, фото Instagram/meghan.markle.official

Голливудская актриса Меган Маркл и ее супруг принц Гарри неожиданно появилась на премьере фильма "Боб Марли: Одна любовь" на Ямайке в Carib Theater в Кингстоне.

По информации Page Six, они улыбались, идя рука об руку.

42-летняя герцогиня Сассекская была одета в черное платье на тонких бретельках и юбку принцессы, а 39-летний Гарри выглядел щеголевато в темно-синем костюме и рубашке с белыми пуговицами.

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Согласно официальному синопсису, биографический фильм "прославляет жизнь и музыку иконы, вдохновлявшей поколения своим посланием любви и единства".

Фото красивой пары можно посмотреть тут:

Редкий выход на красную дорожку последовал за еще одной церемонией, на которой появился принц Гарри. В частности он побывал на вручении премии "Живые легенды авиации" в Беверли-Хиллз, Калифорния, где получил награду в прошлую пятницу.

Джон Траволта, который танцевал с его покойной матерью, принцессой Дианой, в Белом доме 9 ноября 1985 года, вручил награду принцу.

Напомним, ранее стало известно о том, что у Меган Маркл и принца Гарри осталось меньше года до окончания их прибыльной сделки со стриминговым сервисом Netflix, и эксперты говорят, что их "мечты рушатся".

Ранее также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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