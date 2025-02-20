Кратко:
- Жена Пескова нет оставляет мужа Заворотнюк
- Что она придумала на этот раз
Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", все ближе подбирается к вдовцу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Навка активно приглашает Петра Чернышева на свои шоу и проводит с ним много времени на тренировках.
Сама женщина в недавнем интервью говорила, что Чернышев - ее самый надежный партнер в ее жизни, и она считает, что фигурист - это счастье в ее жизни.
Навка также показала видео, как обнимается с Чернышевым на льду. В частности, она готовятся к ледовому шоу. Там пара обнимается и танцует под романтическую музыку.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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