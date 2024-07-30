Рок-принцесса: Алла Пугачева удивила образом в кожаных штанах и косухе

Алла Пугачева, которая на лето перебралась с семьей в Латвию, продолжает забег по культурным мероприятиям Юрмалы - едва отгремел музыкальный фестиваль ее подруги Лаймы Вайкуле, как певица упорхнула на моноспектакль Данилы Козловского (российский актер, осудил войну в Украине - прим. редактора).
На сцене Козловский, среди прочего, решил исполнить для Примадонны ее песню "Любовь, похожая на сон". Затем он пообщался с Пугачевой за кулисами.
Стоит отметить, что на этот раз, назло критикам ее внешности и излишне "молодежных" образов, Алла Борисовна появилась на публике в эксцентричном наряде. В таком виде она вполне могла бы стать звездой какого-то рок-концерта.
Певица поделилась в своем блоге в Instagram снимком с Козловским - в кадре она позирует в кожаных штанах-скинни, удлиненном кожаном жакете, туфлях-лодочках с металлическим носком и в белой рубашке с галстуком.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости:
Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.
Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.
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