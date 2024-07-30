Видеть не хотят: Аллу Пугачеву "отшили" в РФ из-за нового статуса

В сентябре 2022 года шоумен и комик Максим Галкин был включен в стране-агрессоре в список иностранных агентов из-за его критики войны в Украине. Позже его супруга, певица Алла Пугачева, солидарная с его убеждениями, запросила и для себя присвоения статуса иноагента.
Тогда ее просьба была отклонена. Чиновники страны-оккупанта вновь подняли этот вопрос после трагедии 8 июля - Примадонна жестко осудила массированную ракетную атаку рф по Украине, в результат которой вражеский снаряд повредил Охматдет.
Впрочем, солидарность с украинским народом и критика кремлевской верхушки не была рассмотрена в стране-агрессоре, как достаточный предлог, чтобы признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. Об этом сообщают росСМИ.
"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей (признание иноагентом - прим. редактора)", - сообщил представитель Минюста.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости:
Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.
Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.
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