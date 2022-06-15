Роднянский свернул бизнес в России и готовит новые проекты для Украины

Александр Роднянский закрыл "Кинотавр"/ ТАСС

Украинский кинопродюсер Александр Роднянский, у которого недавно развелся сын, рассказал о своих планах в россии и Украине.

Как написал он в своем Телеграмм-канале, его компания в россии - закрыта. "Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", - пишет он.

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Роднянский также рассказал, что в этом году не состоится российский открытый кинофестиваль "Кинотавр", пока им владеет Роднянский. ⠀"Во время кровавой захватнической войны, которую ведёт Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно. Исходя из этических соображений. Рассуждения разных людей на тему проведения другого фестиваля в Сочи - на их совести", - добавляет он. ⠀Что касается планов в Украине, то Роднянский отмечает, что их много. "Я думаю о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции. Подробности позже", - рассказал он. ⠀

Отметим, ранее стало известно о том, что сын Роднянского принял решения развестись. Его невестка осталась в россии, так как там у нее много друзей.