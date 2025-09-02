Укр
Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

Анна Подгорная
2 сентября 2025, 20:09
Гросу впервые прокомментировала семейные слухи.
Алина Гросу
Алина Гросу личная жизнь - Гросу раскрыла правду про брата Михаила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

На днях младшему брату Алины Гросу Михаилу исполнилось восемь лет. В честь этого события певица опубликовала серию милых кадров с именинником. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, у кого праздничный пост вызвал подозрение.

Дело в том, что между Алиной и Мишей большая разница в возрасте - звездная сестра старше на целых 22 года. К тому же мальчик появился на свет, когда его матери уже было за пятьдесят. Это спровоцировало волну слухов о том, что Михаил на самом деле не брат, а сын артистки, которая оставила его на попечение своих родителей.

После свежих кадров брата и сестры эти сплетни разгорелись с новой силой. Алина Гросу не промолчала, и заявила, что все подозрения - ложь. В качестве аргумента она привела тот факт, что ей было 22 года, и она уже состояла в отношениях с первым мужем, когда родился Михаил. При таких обстоятельствах, по мнению звезды, бессмысленно отказываться от ребенка. К тому же Гросу не раз заявляла о том, что мечтает стать матерью.

"Мне интересна ваша логика. По какому поводу мне нужно было бы скрывать такую историю? Я была в отношениях с первым мужем тогда и мне было 22, не рано, не стыдно, наоборот, хороший возраст для рождения, и таким сыном я бы только гордилась. Логика, блин, где? Чтобы что?" - говорит певица.

Алина Гросу с братом
Алина Гросу личная жизнь - Гросу раскрыла правду про брата Михаила / instagram.com/alina_grosu
Ранее Главред рассказывал о жалобах Потапа. Артист, который во время полномасштабной войны переехал жить и работать за границу, раскрыл, с какими сложностями сталкивается.

Также украинская певица Елена Тополя призналась, от чего в отношениях с мужем у нее "рвет крышу". Ревность в ее браке с Тарасом Тополей порой доводит артистку до кипения.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

