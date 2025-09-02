Укр
Елена Тополя призналась, от чего в отношениях с мужем у нее "рвет крышу"

Анна Подгорная
2 сентября 2025, 01:30
Певица поделилась, какие чувства в ней пробуждает иногда Тарас Тополя.
Елена Тополя
Елена Тополя личная жизнь - певица раскрыла детали жизни с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя (в прошлом - Alyosha) состоит в браке с фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей уже 12 лет. Но даже за такой серьезный срок страсти в паре не утихли.

Более того - могут вспыхнуть в любой момент. Об этом Елена рассказала проекту "У ліжку". Артистка раскрыла условие при котором начинает сходить с ума от ревности.

Главным триггером Тополи оказалось расстояние - певице просто необходимо постоянно ощущать рядом партнера. В противном случае в ней начинают бурлить страсти. "У меня просыпается эта ревность, когда мы долго не видимся. Это вот из-за разлуки, когда я понимаю, что там месяц, два-три проходит и мы не видимся, у меня уже просто подкатывает настолько, а у него как-то проще. А я более эмоциональная в этом плане, я хочу своего мужчину. Я хочу своего мужчину раз. Я хочу своего мужа два. Я хочу своего мужа три. Вот и я хочу его видеть. Я хочу его касаться. Я хочу смотреть в глаза. Я хочу слышать его. Я хочу, чтобы он в моем пространстве был. Для меня очень важно это, а когда я не получаю это долго - у меня срывает крышу", - призналась Елена Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя личная жизнь - певица раскрыла детали жизни с мужем / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, кто представит Украину на Евровидении-2026 - свое мнение по этому поводу выразил Валентин Лещинский из группы Ziferblat, которая была конкурсантом от Украины в 2025 году.

Также экс-президент Виктор Ющенко страстно заговорил о настоящей любви. На романтику его вдохновило особое событие для его семьи - День рождения второй жены.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

