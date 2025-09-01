Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника Ziferblat

Читайте больше:
На Евровидении в 2025 году Украину с песней "Bird of Pray" представила группа Ziferblat. Коллектив показал на конкурсе хороший результат, и занял девятое место.
Получив ценный опыт участия в Национальном отборе, а затем и на самом Евровидении, один из участников Ziferblat Валентин Лещинский поделился своим мнением о том, кто из украинских артистов мог бы представить Украину на Евровидении-2026. Об этом Валя рассказал в интервью YouTube-каналу "Звучить!".
Лещинский считает, что певец Khayat (Андрей Хайат), который на Нацотборе-2025 получил наивысший бал от жюри, стал бы отличным представителем для нашей страны на Евровидении-2026. "Я считаю, что Украину в следующем году мог бы представить KHAYAT. Мы просто начали с того, смогут ли MOLODI повторить... Но с той работой, которая проделана за это время, мне более перспективным выглядит KHAYAT. И, опять же, он победитель по баллам от жюри", - отмечает музыкант.
Хайат трижды принимал участие в Национальном отборе на Евровидение: в 2019, 2020 и 2025 годах. Певец всегда выходил в финал, но одержать победу ему еще ни разу не удалось.
Смотрите видео выступления на Национальном отборе на Евровидение-2025 Khayat - Honor:
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
