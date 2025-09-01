Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника Ziferblat

Анна Подгорная
1 сентября 2025, 12:41
12
Валентин Лещинский отметил талант своего конкурента по Нацотбору-2025.
Евровидение-2026, Ziferblat
Украина на Евровидении-2026 - Валя из Ziferblat высказался о конкурсантах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band

Читайте больше:

  • Кого Валя Лещинский видит следующим представителем Украины на Евровидении
  • Что связывает этого музыканта с конкурсом

На Евровидении в 2025 году Украину с песней "Bird of Pray" представила группа Ziferblat. Коллектив показал на конкурсе хороший результат, и занял девятое место.

Получив ценный опыт участия в Национальном отборе, а затем и на самом Евровидении, один из участников Ziferblat Валентин Лещинский поделился своим мнением о том, кто из украинских артистов мог бы представить Украину на Евровидении-2026. Об этом Валя рассказал в интервью YouTube-каналу "Звучить!".

видео дня

Лещинский считает, что певец Khayat (Андрей Хайат), который на Нацотборе-2025 получил наивысший бал от жюри, стал бы отличным представителем для нашей страны на Евровидении-2026. "Я считаю, что Украину в следующем году мог бы представить KHAYAT. Мы просто начали с того, смогут ли MOLODI повторить... Но с той работой, которая проделана за это время, мне более перспективным выглядит KHAYAT. И, опять же, он победитель по баллам от жюри", - отмечает музыкант.

Валентин Лещинский
Украина на Евровидении-2026 - Валя из Ziferblat высказался о конкурсантах / Скриншот YouTube

Хайат трижды принимал участие в Национальном отборе на Евровидение: в 2019, 2020 и 2025 годах. Певец всегда выходил в финал, но одержать победу ему еще ни разу не удалось.

Смотрите видео выступления на Национальном отборе на Евровидение-2025 Khayat - Honor:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

