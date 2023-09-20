Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

Рири не спешила делать сенсационное признание, хотя поздравления о пополнении в семье получает уже с первых дней августа.

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Рианна показала лицо второго сына от ASAP Rocky / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Барбадосская певица и бизнесвумен Рианна подтвердила рождение второго ребенка. Беременностью артистка похвасталась в феврале, а уже в августе в СМИ стали появляться первые слухи о том, что она подарила своему бойфренду, реперу ASAP Rocky (настоящее имя - Раким Ателастон Майерс) второго сына.

Ожидаемо, честь засвидетельствовать пополнение в семье Рири оказала известному модному глянцу - первое фото счастливых родителей с малышами опубликовало издание Vogue. Снимки сделал популярный фотограф селебритис Майлз Диггз. К слову, именно Диггзу принадлежат первые кадры беременного животика Рианны, когда она ожидала первенца.

На свежих фото артистки она позирует с ASAP Rocky, их старшим сыном Риззой Ателастоном Майерсом, который родился в мае 2022 года, и малышом, которого на самом деле зовут Райот Роуз Майерс.

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Впрочем, и из этих снимков Рианне удалось создать небольшую интригу: младенца мама одела в костюмчик розового цвета, из-за чего в сети сейчас происходят нешуточные споры - родителями мальчика или все же девочки стали музыканты.

Ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также Инна Мирошниченко рассказала про биологическую маму сына Марселя. Несколько месяцев назад семья ведущего Тимура Мирошниченко забрала ребенка из детского дома.

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