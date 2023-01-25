Рената Литвинова похвасталась фото топлесс

Российская режиссер и актриса Рената Литвинова, которая покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже, опубликовала свое фото топлесс.
Свое фото российская актриса опубликовала в сториз, на странице в Instagam. Российские паблики не упустили возможность "мокнуть" неугодную Литвинову в своих публикациях. Это очевидно, ведь актриса не поддержала жестокое нападение России на Украину.
Недавно артистка произвела настоящий фурор своим необычным нарядом. На парижскую улицу Рената вышла в цельном облегающем комбинезоне черного цвета, имитирующем вторую кожу. Из аксессуаров она выбрала тонкое колье, сумочку, черные солнцезащитные очки и винный бокал.
Напомним, ранее Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала редкий снимок своей близкой подруги - певицы Земфиры. Вместе они бежали з России в самом начале полномасштабной войны в Украине.
Земфира - не большая поклонница публичности, поэтому ее фотографии появляются в Сети крайне редко. Чаще всего ее фотографом становится Рената Литвинова.
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