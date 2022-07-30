Рената Литвинова вышла без нижнего белья на улицы Парижа

Рената Литвинова без нижнего белья прогулялась по Парижу / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Российская режиссерка и актриса Рената Литвинова покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже - столице моды и любви.

В самом романтичном городе мира Литвинова по-настоящему расцвела: каждый ее выход в свет или просто на улицу - взрыв, феерия, с фирменным налетом "от кутюр" и нуара.

Недавно артистка произвела настоящий фурор своим необычным нарядом. На парижскую улицу Рената вышла в цельном облегающем комбинезоне черного цвета, имитирующем вторую кожу. Из аксессуаров она выбрала тонкое колье, сумочку, черные солнцезащитные очки и винный бокал.

Наряд был настолько облегающим, что невооруженным взглядом заметно, что под комбинезон Литвинова не надела нижнее белье. Снимком она поделилась на своем Telegram-канале.

"Пыталась произвести легкое впечатление. И, кстати, произвела", - прокомментировала свой образ артистка.

Рената Литвинова без нижнего белья прогулялась по Парижу / t.me/renatalitvinova

Комментарии к фото переполнены восторженными комплиментами стилю, фигуре и изысканности Литвиновой:

"Великолепный наряд на великолепном человеке!"

"Получилось произвести неизгладимое!"

"Самая роскошная женщина!!!"

"Рената, вы так торжественно прекрасны!"

"Нельзя быть настолько совершенной))"

"Вы умопомрачительно прекрасны!"

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