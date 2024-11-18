Редкий выход: Анджелина Джоли засветила "непохожего" биологического сына

Краткое содержание:
- Джоли вывела в свет одного из близнецов от Брэда Питта - сына Нокса
- 16-летний подросток сильно изменился, и становится все меньше похожим не звездных родителей
Несмотря на множественные романы, которые приписывают Анджелине Джоли, главными партнерами актрисы на красных дорожках все же являются ее дети - ее гордость и ценность. Так на церемонию Governors Awards 2024 она пришла в компании 16-летнего Нокса, сообщает WWD.
Подросток является одним из близнецов - самых младших детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Его "парой" является Вивьен, которая уже успела поработать со звездной мамой над постановкой бродвейского мюзикла.
Нокс Леон - не частый гость на светских мероприятиях, и уже давно не попадал в объектив папарацци. Стоит отметить, что мальчик стремительно растет и меняется.
Так все биологические дети Джоли и Питта удивительно похожи на своих звездных родителей, и выглядят из фантастическим симбиозом, в котором безошибочно угадываются черты обоих родителей. Что же касается Нокса, то подросток, похоже, "перерастает" своих маму и папу в этом плане.
Смотрите видео выхода Анджелины Джоли на красную дорожку с сыном Ноксом Леоном:
angelina jolie and her son knox at the governors awards! (btw the insane face card of mother jolie)pic.twitter.com/ZG5YqCJhS2— n (@kirbysjolie) November 18, 2024
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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