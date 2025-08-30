Укр
Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения

Алена Кюпели
30 августа 2025, 18:42
Диана Дикая отметила свои 13 лет, а также снялась для
Дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого отмечает 13 лет
Дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого отмечает 13 лет

Ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась фото своей старшей дочери Дианы - ей 30 августа исполнилось 13 лет.

Как написала ведущая на своей странице в Instagram, именно с Дианы-старшенькой "все началось".

"Сегодня день рождения у нашей первой, старшенькой-нашей ДиДи.Той, с которой все началось: наше отцовство, наш дом, наши приключения и наше большое счастье. Ты всегда была особенной – мудрая не по годам, нежная и в то же время сильная. Не изменяй своим мечтам и слушай свое сердце (и немного нас, родителей). Будь счастлива, доченька и всегда знай, мы рядом", - написала она.

Семейство также организовало очень необычную и креативную фотосессию для девушки Дианы.

Диане 13 лет
Диане 13 лет / Фото Instagram/diana_wild_dyka

Ранее Главред рассказывал, что известно об общем ребенке Потапа и Насти Каменских. Известный продюсер раскрыл тайну, где сейчас якобы находится малыш артистов.

Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы с бизнесменом Сергеем Грисюком. На днях пара отметила десять лет в официальном браке.

О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

