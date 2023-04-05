Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной матери

Ребел воспитывает малышку вместе со своим партнером, Рамоной, которой она недавно сделала предложение руки и сердца.

Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери Ройс Лиллиан / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон за последний год круто изменила свою жизнь - она осознала, что всю жизнь искала не сказочного принца, а сказочную принцессу, которая повстречалась ей в облике дизайнера Рамоны Агрума.

Пара вместе с лета 2022 года, а в ноябре у них появилась дочь Ройс Лиллиан, которую им подарила суррогатная мать. В свою личную жизнь Уилсон посвящает поклонников с осторожностью - до недавнего времени она тщательно скрывала лицо малышки.

Ребел и Рамона вместе с друзьями отправились в отпуск на Карибские острова. Естественно, они прихватили пятимесячную малышку Ройси. Там она впервые поплавала в океане, и попробовала свой первый в жизни тропический отдых.

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Такие кадры Уилсон упустить не смогла - ее друзья сняли ролик, на котором она держит дочь на руках, затем картинка отдаляется, и дрон, который снимал их, теперь захватывает в кадр целый остров. На видео Ребел впервые, без ретуши и эмодзи, показала лицо Ройс.

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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