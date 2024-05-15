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Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

Элина Чигис
15 мая 2024, 03:00
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Путинистка Валерия поссорилась с мужем из-за ее снимка в шпагате.
Валерия, Иосиф Пригожин
Валерия жестко ответила мужу / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, в погоне за вечной молодостью и стройной фигурой доводит себя до изнеможения диетами и тренировками.

Муж путинистки Иосиф Пригожинопубликовал кадр из тренировки артистки из-за чего супруги серьезно поругались.

видео дня

На опубликованных кадрах видно, как Валерия садится на шпагат. Однако певице не понравилось, что муж ее снимает, и потребовала его прекратить.

"Я тебе что, Волочкова? Ты меня каждый раз снимаешь в шпагате", — ответила Валерия.

Но Пригожин сразу же решил подстроится по жену и написал в своих соцсетях хвалебный пост.

"Воскресный день. Восхищаюсь. Пусть моя ругается, а мне нравится. Злится, когда снимаю ее в шпагате", — написал Пригожин.

Смотрите видео, как Валерия салится на шпагат:

Иосиф Пригожин показал шпагат Валерии
Иосиф Пригожин показал шпагат Валерии / фото: скрин t.me/iosifprigozhin

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости

Отметим, ранее первую семью музыкального продюсера и шоумена Иосифа Пригожина выселили из дома через суд за долги.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

Читайте больше о Валерии:

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