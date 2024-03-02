"Равноправие – это коммунизм": Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка решил пообсуждать феминизм с эмансипацией - и заговорил о подавленном положении мужчин в украинском обществе.

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Олег Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что множество мужчин в украинском обществе находятся в подавленном положении. Об этом артист рассказал в интервью Ольге Немцевой.

По мнению Скрипки, в двух третях украинских семей мужчині "не имеют права слова" и терпят психологическое насилие, но это якобы замалчивается.

Музыкант начал с того, что считает справедливой равную оплату труда для мужчин и женщин, но в пример поставил модельный бизнес, где, как он утверждает, парни получают меньше денег, чем их девушки.

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"Равноправие – это коммунизм. Эти элементы коммунизма надо из головы выбрасывать. У нас, когда мужчина приходит домой, он не имеет права слова. Это две трети украинских семей. Когда мужчины: "А можно я что-то скажу?", а ему: "Молчи!" Давайте уважать права женщин и права мужчин", – сказал Скрипка.

Музыкант добавил, что прежде всего нужно украинцам и украинцам думать не о правах, а о взаимоуважении. По мнению артиста, сейчас популярен тезис о том, что мужчина-хам – не джентльмен, а женщина-хам – "молодец и королева".

"Когда мы говорим на эти темы с женой, она принимает этот факт и видит, что есть семьи, где есть насилие женщин над мужчинами. И это нужно признать, что это рядовая ситуация и проблема", – сказал Скрипка.

Кто такой Олег Скрипка Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины. По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

Напомним, ранее Олег Скрипка заявлял в интервью, что украинцы должны равняться на еврейских ортодоксов (хасидов) по количеству детей в семьях.

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы плодиться, а другой механизм – чтобы остановить популяцию. И, к сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть вроде бы есть объективные причины войны, но на самом деле глобально в плане человечества – это чтобы нас было меньше.

Музыкант считает, что в семейной жизни женщина не может доминировать.

"Если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию, в том-то и дело. Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщину, а женщина ведет себя как верхняя, то это не семья. Должно быть уважение партнеров. А если "мы сами с усами" – это другая история", – заявил Скрипка.

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