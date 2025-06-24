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Расставили точки над "і"; Мирзоян и Матвиенко показали "изнанку" отношений

Алена Кюпели
24 июня 2025, 20:09
171
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко поделились тем, что происходит у них в семье.
Арсен Мирзоян раскрыл правду про семью
Арсен Мирзоян раскрыл правду про семью / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

  • Что происходит в браке Мирзоян и Матвиенко
  • Что рассказал сам Арсен Мирзоян

Украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, которые не скрывают, что у них бывают ссоры, своеобразно "расставили точки над и" и приоткрыли "изнанку" своих отношений в новом клипе.

Как пишет Таблоид, часть съемок состоялась во время недавнего выступления Мирзояна на сцене столичного Жовтневого дворца.

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Мирзоян рассказал об отношениях
Мирзоян рассказал об отношениях / Фото скриншот

Сам певец сказал со сцены, что об их семе ходит немало сплетен. "Сам факт внимания к нашим персонам со стороны желтой прессы не может не радовать. Чтобы там не писали, нам вдвоем прикольно", - признался певец.

Мирзоян рассказал об отношениях
Мирзоян рассказал об отношениях / Фото скриншот

Артист также добавил, что в паре у них оба - очень эмоциональны.

"Мы оба очень эмоциональны, и благодаря этой страсти живет наша любовь. О темпераменте таких отношений говорят — итальянская семья. Эта песня — это немного точек над "и", - добавил он.

Мирзоян рассказал об отношениях
Мирзоян рассказал об отношениях / Фото скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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