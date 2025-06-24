Расставили точки над "і"; Мирзоян и Матвиенко показали "изнанку" отношений

Кратко:
- Что происходит в браке Мирзоян и Матвиенко
- Что рассказал сам Арсен Мирзоян
Украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, которые не скрывают, что у них бывают ссоры, своеобразно "расставили точки над и" и приоткрыли "изнанку" своих отношений в новом клипе.
Как пишет Таблоид, часть съемок состоялась во время недавнего выступления Мирзояна на сцене столичного Жовтневого дворца.
Сам певец сказал со сцены, что об их семе ходит немало сплетен. "Сам факт внимания к нашим персонам со стороны желтой прессы не может не радовать. Чтобы там не писали, нам вдвоем прикольно", - признался певец.
Артист также добавил, что в паре у них оба - очень эмоциональны.
"Мы оба очень эмоциональны, и благодаря этой страсти живет наша любовь. О темпераменте таких отношений говорят — итальянская семья. Эта песня — это немного точек над "и", - добавил он.
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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
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