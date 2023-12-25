Распускал руки: на Киркорова подали в суд из-за предательницы Ани Лорак

Филипп Киркоров к старости так и не научился сдерживать эмоции, из-за чего физически и психологически страдают все, кто его окружает.

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Филипп Киркоров избил охранника из-за Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

Об этом сообщают росСМИ. На Примадонна подал в суд охранник московского Крокус Сити Холла, который пострадал от гнева певца во время концерта Ани Лорак. 27 сентября певица-предательница праздновала свое 45-летие в столице страны на болотах. Киркоров, который приходится ей кумом, приехал поздравить Лорак.

Когда артистка уходила за кулисы в сопровождении Филиппа, за ней кинулись поклонники с цветами. Их не пропустил охранник - сперва нужно было проверить пропуски фанатов. Это возмутило несдержанного Киркорова, который ударил мужчину. Да так сильно, что тот слетел со сцены.

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В результате падения пострадавший охранник растянул связки правого голеностопа, а через несколько месяцев после неприятного происшествия он подал на Примадонна в суд.

К слову, это не первый раз, когда Филипп Киркоров распускает руки: в 2002 году он избил статиста, в 2010 - режиссера "Золотого граммофона" Марину Яблокову (после чего попал в психиатрическое отделение), и пр.

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

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