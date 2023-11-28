Путинистке Хлебниковой поствили неутешительный диагноз

Женщина обратилась в больницу по поводу травмы ноги, но ее ждали неприятные новости.

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Марина Хлебникова получила серьезный диагноз / Коллаж Главред, фото Instagram/marina_hlebnikova_official

Исполнительница популярной песни Чашка кофею, певица Марина Хлебникова, которая недавно стала жертвой пожара, получила неприятный диазноз.

По информации пропагандистского издания Стархит, у 58-летней Марины Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. Диагноз появился после того, как путинистка обратилась в больницу с травмой ноги, которую получила дома.

Она наступила на какой-то острый предмет. Певица все еще ремонтирует квартиру после пожара.

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"Медики обработали рану на пятке, предотвратили заражение крови и на всякий случай отправили артистку сдать анализы. Во время обследования и стало известно, что у Хлебниковой серьезные проблемы с сердцем. Сейчас звезда вынуждена заняться своим здоровьем еще более тщательно", - пишет издание.

Отметим, что Марина Хлебникова, которая пропала с радаров российского шоу-бизнеса, снова ворвалась в информационное пространство с новостью о пожаре. Тогда ее квартира сильно обгорела, провела некоторое время в больнице.

Напомним, тогда певица угодила в скандал, ведь в ее квартире журналисты провели незаконную съемку, прикинувшись работниками ЖЕКа.

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