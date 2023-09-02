Путинистка Королева опозорилась в Кремле в безвкусном наряде Барби от сына Киркорова

Поп-певица, погасшая звезда 1990-х, и уроженка Киева Наташа Королева, которая игнорирует российско-украинскую войну и поддерживает диктаторский режим Владимира Путина, отметилась очередным конфузом.
Королева выступила в центре столицы страны-агрессора РФ ‒ Кремлевском дворце. Причем на выступление певица приплелась в довольно смехотворном образе ‒ куклы Барби. Особый цинизм ситуации в том, что недавний мегапопулярный голливудский фильм с Марго Робби в РФ запрещен официально (поскольку якобы угрожает "духовным скрепам").
Причем вульгарное платье для Королевой якобы создал 11-летний Мартин ‒ сын другого известного артиста-путиниста Филиппа Киркорова. А мальчика, молу, помогала дизайнер Аника Керимова, которая воплотила в жизнь его рисунки. Причем за этот вырвиглазный наряд Королева отдала немалую сумму ‒ 200 тысяч рублей (около 77 тысяч гривен).
Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.
Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.
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