Путинистка Королева опозорилась в Кремле в безвкусном наряде Барби от сына Киркорова

Певица родом из Украины Наташа Королева, которая поддерживает диктаторский режим Путина, угодила в конфуз с платьем в стиле Барби.

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Королева заявилась на концерт в наряде Барби / коллаж Главред, скриншоты из видео

Поп-певица, погасшая звезда 1990-х, и уроженка Киева Наташа Королева, которая игнорирует российско-украинскую войну и поддерживает диктаторский режим Владимира Путина, отметилась очередным конфузом.

Королева выступила в центре столицы страны-агрессора РФ ‒ Кремлевском дворце. Причем на выступление певица приплелась в довольно смехотворном образе ‒ куклы Барби. Особый цинизм ситуации в том, что недавний мегапопулярный голливудский фильм с Марго Робби в РФ запрещен официально (поскольку якобы угрожает "духовным скрепам").

Причем вульгарное платье для Королевой якобы создал 11-летний Мартин ‒ сын другого известного артиста-путиниста Филиппа Киркорова. А мальчика, молу, помогала дизайнер Аника Керимова, которая воплотила в жизнь его рисунки. Причем за этот вырвиглазный наряд Королева отдала немалую сумму ‒ 200 тысяч рублей (около 77 тысяч гривен).

видео дня

Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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