Путинистка Долина взбесила россиян наглым заявлением

Кратко:
- О чем сообщила Долина
- Почему это разозлило россиян
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.
Как пишут российские пропагандисты, после того, как Долину практически полностью отменили в террористической России из-за махинаций с квартирой, она решила, что пришла пора написать книгу о себе любимой.
Исполнительница мечтает, чтобы ее жизненный путь был увековечен в кино. Более того, артистка уже ведет переговоры о съемках автобиографии. "Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет", – похвасталась путинистка, у которой практически не осталось поклонников в РФ.
Между тем, в соцсетях ее соотечественники поспешили поставить певицу на место.
Так, даже по словам музыкального критика Павла Рудченко, взбесившая народ звезда решила поднять очередную волну неспроста. В первую очередь Лариса Александровна надеется заработать на автобиографии, а уже потом поведать историю своей жизни.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью. Публикация была приурочена к первому маленькому юбилею принцессы Лилибет.
Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает утверждать, что это он выиграл международный песенный конкурс Евровидение 2026.
Вас также может заинтересовать:
- Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция
- Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"
- Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред