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Путинистка Долина взбесила россиян наглым заявлением

Алена Кюпели
4 июня 2026, 15:30
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Путинистка Долина замахнулась на большой шаг, который врядли будет одобрен ее бывшими поклонниками.

Лариса Долина
Лариса Долина разозлила россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Кратко:

  • О чем сообщила Долина
  • Почему это разозлило россиян

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.

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Как пишут российские пропагандисты, после того, как Долину практически полностью отменили в террористической России из-за махинаций с квартирой, она решила, что пришла пора написать книгу о себе любимой.

Лариса Долина
Лариса Долина решила позлить народ / фото: facebook.com, Лариса Долина

Исполнительница мечтает, чтобы ее жизненный путь был увековечен в кино. Более того, артистка уже ведет переговоры о съемках автобиографии. "Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет", – похвасталась путинистка, у которой практически не осталось поклонников в РФ.

Между тем, в соцсетях ее соотечественники поспешили поставить певицу на место.

Так, даже по словам музыкального критика Павла Рудченко, взбесившая народ звезда решила поднять очередную волну неспроста. В первую очередь Лариса Александровна надеется заработать на автобиографии, а уже потом поведать историю своей жизни.

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Ранее Главред сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью. Публикация была приурочена к первому маленькому юбилею принцессы Лилибет.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает утверждать, что это он выиграл международный песенный конкурс Евровидение 2026.

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О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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