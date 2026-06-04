Меган Маркл показала рыжеволосую красавицу-дочь: "Девочка нашей мечты"

Дочери Меган Маркл и принца Гарри исполнилось 5 лет.

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Меган Маркл показала дочь Лилибет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Меган Маркл показала принцессу

Как выглядит дочь принца Гарри

Жена британского принца Гарри Меган Маркл поделилась теплыми семейными фотографиями с мужем и дочерью в Instagram. Сегодня принцессе Лилибет исполнилось 5 лет.

Герцогиня Сассекская редко демонстрирует публике своих детей, предпочитая не показывать их лица на снимках. Однако на фотографиях, опубликованных в честь пятилетия дочери, можно рассмотреть лицо Лилибет. Рыжеволосую красавицу запечатлели в саду, одетой в милое зеленое платье. Девочка на снимке нежно касается большого цветка.

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Меган Маркл дети - принцесса Лилибет / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили", – написала Меган Маркл.

Также герцогиня поделилась трогательной семейной фотографией с именинницей. Лилибет запечатлена на руках у отца, принца Гарри, а Меган стоит рядом, обнимая мужа.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Кто такая принцесса Лилибет

Принцесса Лилибет Сассекская родилась 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния, и является вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл. Свое первое имя она получила в честь семейного прозвища королевы Елизаветы II, а второе — в память о своей бабушке, принцессе Диане. На сегодняшний день Лилибет занимает седьмое место в очереди на британский престол. Несмотря на то что девочка родилась в США и живет с родителями в Монтесито, после восшествия на престол короля Чарльза III она официально получила титул принцессы.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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