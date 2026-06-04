"Известная актриса впервые показалась с женихом-военным: "4,5 года на войне"

Анастасия Пустовит готовится к свадьбе.

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Анастасия Пустовит показала жениха-военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Пустовит

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Анастасия Пустовит выходит замуж

Как выглядит ее жених-военный

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит впервые опубликовала в Instagram снимок со своим женихом. Недавно стало известно, что звезда "Тихой Навы" выходит замуж.

Пустовит не скрывает, что ее избранник защищает Украину на фронте. Знаменитость сопроводила милые селфи с возлюбленным трогательными признаниями в любви. Оказалось, что пара впервые смогла провести годовщину отношений вместе.

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Анастасия Пустовит с женихом / фото: instagram.com, Анастасия Пустовит

"Это, кажется, наша первая за все эти годы годовщина, которую мы встретили вместе. Целых 5 лет. Вместе полгода и 4,5 года на войне и на расстоянии. Только мы знаем, какой ценой нам это дается, особенно когда за основу берешь любовь", — призналась Анастасия.

Актриса нежно призналась в любви Владимиру и заявила, что их любовь не способно сломить расстояние и тяжелые реалии войны.

Анастасия Пустовит - свадьба / фото: instagram.com, Анастасия Пустовит

"Мы с тобой разные и одновременно похожи. Уже точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости. Ближе тебя нет никого. Пусть так и будет. Еще много-много годовщин. Люблю тебя от каменных пляжей до прифронтовых вокзалов. Нам хватит и терпения, и мудрости, и нежности, и времени. Пусть океан будет ласковым, а солнце не обжигает плечи", — высказалась Пустовит.

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Про персону: Анастасия Пустовит Анастасия Пустовит – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия.

В 2018 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (курс Дмитрия Богомазова). С того же года – в актерском составе Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу.

С 2017 года снимается в кино. Первыми работами были эпизоды в лентах "Птичка певчая" (Арина) и "Подкидьки-2" (Светлана Писарюк). В 2018 году сыграла главную роль Ларисы в социальной драме Марысе Никитюк "Когда падают деревья". Следующей главной ролью стала Катя в 95-серийном сериале "Тайны".

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