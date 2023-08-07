Путинистка Бабкина нагло поехала в Крым и бессовестно натрескалась вареников

Российская певица-путинистка Надежда Бабкина, воспевает террористическую войну в Украине, нагло похвасталась отдыхом в оккупированном Крыму.

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Бабкина уже много лет поддерживает путинский режим / коллаж Главред, фото УНИАН

Певица-путинистка из страны-агрессора РФ Надежда Бабкина, которая активно поддерживает преступный кремлевский режим, в довольно наглой манере похвасталась отдыхом во временном оккупированном Россией Крыму. Фотографиями с крымских курортов Бабкина на личной странице в Instagram (что любопытно, официально эта соцсеть в стране-агрессоре запрещена).

"Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", – выдала в описании к снимкам с ресторана пропагандистка.

Бабкина также похвасталась тем, как невероятно жадно ела в Крыму вареники – украинское национальное блюдо. Причем путинистка умудрилась всю физиономию вымазать в сметане и масле.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

Затем Надежда Бабкина, которая крайне упорно поддерживает войну России против Украины, выдала на публике новую порцию пропагандистских измышлений. Певица цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он якобы будет оставаться под русской оккупацией.

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