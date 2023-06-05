УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

Дмитрий Видоменко
5 июня 2023, 16:48 обновлено 5 июня, 16:48
53
Надежда Бабкина, поддерживающая террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, выдала очередную порцию пропагандистского бреда.
Бабкина, Мариуполь
Надежда Бабкину буквально сплясала на костях жителей Мариуполя / Svoi.city, Telegram-канал Н. Бабкиной

Скандально известная певица-путинистка Надежда Бабкина, которая крайне упорно поддерживает войну России против Украины, выдала на публике новую порцию пропагандистских измышлений. Певица цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он якобы будет оставаться под русской оккупацией.

Артистка не стала долго размышлять, и повторила старые кремлевские тезисы: мол, Украина – часть России. Украинцев она назвала "подлецами", которые "напакостили" тем, что строят свое независимое и суверенное государство.

"Все будет так, как надо. Знаешь, немного напакостили негодяи. Поддались на какие-то провокационные вещи. Но все закончится успешно. Очевидно, по правильной дороге идем, товарищи", – бредила в эфире Бабкина.

видео дня

Особенно мерзопакостен тот факт, что Бабкина в прошлом году приезжала в уничтоженный русскими оккупантами Мариуполь еще в минувшем году. Но ни развалины города, ни общение с горожанами ее не убедили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

Другие новости:

новости Мариуполя Надежда Бабкина новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на Белгородщине

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на Белгородщине

14:30 Мир
Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNN

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNN

13:41 Мир
Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие Пекину

12:29 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:48

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

16:48

В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паникаВидео

16:32

Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой внизВидео

16:32

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

16:23

Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответомВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:06

Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваровВидео

15:48

IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины актуально

15:47

5 признаков того, что собака на вас обиделасьВидео

15:40

Иван Лукьянчук досье

Реклама
15:17

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

14:59

Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

14:50

Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напиткаВидео

14:30

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на БелгородщинеВидео

14:18

Лишь гении найдут кота среди дров за 10 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

13:50

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

13:41

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNNВидео

13:22

Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильникеВидео

12:32

Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

12:30

Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

12:29

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие ПекинуВидео

Реклама
12:17

Секрет выдвижного ящика под духовкой, о котором мало кто знает

12:00

Украинцы должны платить 5 грн за кВт: экс-министр энергетики предложил новое повышение

11:43

Две клинические смерти: украинская актриса рассказала про проблемы со здоровьем

11:26

Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

11:25

Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – СамусьВидео

11:18

Гороскоп на сегодня 6 июня 2023: Львам - сверхприбыль, Козерогам - беда со здоровьямВидео

11:15

Обстрелял "вагнеровцев": наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФВидео

10:56

Эксперт пояснил, расшатывает ли рейд на Шебекино башни КремляВидео

10:46

Андрей Шевченко в Киеве показал главных красоток своей семьи - сестру и мать

10:30

"Не руководит СВО": в Сети узнали о реакции Путина на события на БелгородщинеВидео

10:03

СМИ рассказали, сколько примерно ракет осталось у РоссииВидео

09:33

"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нахамил матери погибшего защитникаВидео

09:26

"Раздали автоматы и лопаты": Жданов рассказал, кого РФ бросит на БелгородщинуВидео

09:09

Вечный узник серванта: для чего был сервиз "Рыбки" и сколько он стоит сейчас

09:04

Не "проба пера", а первые мазки картины: о рейдах РДК и "Легиона"мнение

09:00

Россия перебросит войска в Белгород и летом может потерять Крым - СамусьЭксклюзив

08:56

Кабмин вернул обязательные поверки коммунальных счетчиков: что поменялось

08:29

"А там можно и на Москву": Гиркин испугался боевиков ЧВК Вагнера на БелгородщинеВидео

08:25

В боях за Украину на Донбассе погиб морпех с Волыни

07:50

ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

Реклама
07:44

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км² - DeepStateВидео

07:35

Пригожин пойдет на Москву и принесет России гражданскую войну – астролог Влад РоссВидео

06:58

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISWВидео

06:46

Для вас "государство - враг"? Вы что-то не то делаете...мнение

04:50

Контрнаступление ВСУ и распад РФ: эксперт рассказал, как "нокаутировать" ПутинаВидео

04:00

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:35

"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

03:20

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

03:11

Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять