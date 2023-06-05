Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

Надежда Бабкина, поддерживающая террористическую войну в Украине и кровавый путинский режим, выдала очередную порцию пропагандистского бреда.

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Надежда Бабкину буквально сплясала на костях жителей Мариуполя / Svoi.city, Telegram-канал Н. Бабкиной

Скандально известная певица-путинистка Надежда Бабкина, которая крайне упорно поддерживает войну России против Украины, выдала на публике новую порцию пропагандистских измышлений. Певица цинично заявила, что уничтожение Мариуполя – это "неприятность", и он якобы будет оставаться под русской оккупацией.

Артистка не стала долго размышлять, и повторила старые кремлевские тезисы: мол, Украина – часть России. Украинцев она назвала "подлецами", которые "напакостили" тем, что строят свое независимое и суверенное государство.

"Все будет так, как надо. Знаешь, немного напакостили негодяи. Поддались на какие-то провокационные вещи. Но все закончится успешно. Очевидно, по правильной дороге идем, товарищи", – бредила в эфире Бабкина.

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Особенно мерзопакостен тот факт, что Бабкина в прошлом году приезжала в уничтоженный русскими оккупантами Мариуполь еще в минувшем году. Но ни развалины города, ни общение с горожанами ее не убедили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шоумен и местный уроженец Андрей Бедняков 6 апреля рассказал - его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

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